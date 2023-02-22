Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:49
Согласно картотеке дел Четвертого кассационного суда Краснодара, 16 февраля суд вынес решение изменить приговор осужденному инженеру Владиславу Шульге, который обвинялся в преднамеренном отравлении своих коллег.
«Изменен обвинительный приговор без изменения квалификации со снижением наказания», — уточняется в карточке дело, здесь также указано, что основанием для принятия решения стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона и уголовного закона.
По данным портала «Ъ», после рассмотрения жалобы на вынесенный приговор суд определил смягчить наказание осужденного на два года и два месяца — до пяти лет и десяти месяцев заключения. Сам текст определения пока опубликован не был.
Напомним, сам факт массового отравления произошел в 2017 года, когда зафиксировали ухудшение самочувствия 20 коллег Шульги. С тех пор шли масштабные судебные тяжбы, и по последним данным осужденному удалось обжаловать свой приговор.