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«Таллиевому отравителю» из Таганрога Владиславу Шульге сократили срок

22 февраля 2023, 10:03
Фото: Страница в соцсети Владислава Шульги
Отравителю коллег в Таганроге из ТАНТК имени Бериева Шульге сократили срок
В Краснодаре «таллиевому отравителю» из Таганрога Владиславу Шульге смягчили срок более чем на два года, об этом сообщил адвокат осужденного Антон Гайраджи.

Согласно картотеке дел Четвертого кассационного суда Краснодара, 16 февраля суд вынес решение изменить приговор осужденному инженеру Владиславу Шульге, который обвинялся в преднамеренном отравлении своих коллег.

«Изменен обвинительный приговор без изменения квалификации со снижением наказания», — уточняется в карточке дело, здесь также указано, что основанием для принятия решения стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона и уголовного закона.

Осужденный по делу о массовом отравлении таллием на ТАНТК намерен обжаловать приговор
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По данным портала «Ъ», после рассмотрения жалобы на вынесенный приговор суд определил смягчить наказание осужденного на два года и два месяца — до пяти лет и десяти месяцев заключения. Сам текст определения пока опубликован не был.

Напомним, сам факт массового отравления произошел в 2017 года, когда зафиксировали ухудшение самочувствия 20 коллег Шульги. С тех пор шли масштабные судебные тяжбы, и по последним данным осужденному удалось обжаловать свой приговор.

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