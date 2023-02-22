Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Напомним, что в феврале десятки клиентов компании Good Food попали в больницу из-за отравления. Из-за этого возбудили уголовное дело.
По решению суда на три месяца приостановили работу бизнесмена, занимавшегося доставкой еды. Эта ситуация получила широкий общественный резонанс, а теперь стала известна причина отравлений.
«У заболевших обнаружили сальмонеллу. Вся информация направлена в Следственный комитет, прокуратуру и полицию», — сообщает Bloknot-rostov со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Ранее отравившиеся ростовчане рассказали о своем состоянии.