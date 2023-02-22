rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

У отравившихся правильным питанием ростовчан обнаружили сальмонеллу

22 февраля 2023, 09:31
Фото: 1MI
У отравленных наборами с правильным питанием ростовчан обнаружили сальмонеллу
Сальмонеллу нашли у жителей Ростова-на-Дону, которые отравились продуктовыми наборами, пишут СМИ.

Напомним, что в феврале десятки клиентов компании Good Food попали в больницу из-за отравления. Из-за этого возбудили уголовное дело.

По решению суда на три месяца приостановили работу бизнесмена, занимавшегося доставкой еды. Эта ситуация получила широкий общественный резонанс, а теперь стала известна причина отравлений.

Число отравившихся продуктовыми наборами превысило 100 человек в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«У заболевших обнаружили сальмонеллу. Вся информация направлена в Следственный комитет, прокуратуру и полицию», — сообщает Bloknot-rostov со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Ранее отравившиеся ростовчане рассказали о своем состоянии.

Читайте также:
Число отравившихся продуктовыми наборами превысило 100 человек в Ростове-на-Дону«Отнимались руки»: отравившиеся здоровой едой в Ростове рассказали о своем состоянииВ Ростове полезная еда стала отравой, а в Волгодонске готовили открытки с фашистами
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
«Таллиевому отравителю» из Таганрога Владиславу Шульге сократили срок
Сегодня, 10:03
В ГИБДД Ростовской области попросили вызывать пьяным друзьям такси 23 февраля
Сегодня, 09:34
В Ростовской области подорожал проезд по платному участку М-4 «Дон» с 22 февраля
Сегодня, 09:32
В Ростове зданию старообрядческой богадельни присвоили статус ОКН
Сегодня, 09:07
Юрист рассказал, как после слов Путина ростовчанам получить новые налоговые вычеты
Сегодня, 08:51