Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Довганюк вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Правый сектор» и в Мариуполе вербовал людей. Он склонял граждан России вступить в нее.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь Донецкий городской суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 10 месяцам заключения.
Отбывать наказание фигурант будет в колонии общего режима. Это решение вступило в законную силу.
Ранее пятерых вербовщиков террористов осудили в Ростове-на-Дону. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.