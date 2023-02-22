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Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Украинского боевика осудили в Ростовской области за вербовку россиян

22 февраля 2023, 08:40
Фото: ryazan.sledcom.ru
Украинского боевика осудили в Ростовской области за вербовку россиян
В Ростовской области огласили приговор гражданину Украины Борису Довганюку, которые вербовал людей в запрещенную группировку, сообщили в УФСБ по региону.

Довганюк вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Правый сектор» и в Мариуполе вербовал людей. Он склонял граждан России вступить в нее.

Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь Донецкий городской суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 10 месяцам заключения.

В Ростове осудили мужчину за вербовку в ИГИЛ
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Отбывать наказание фигурант будет в колонии общего режима. Это решение вступило в законную силу.

Ранее пятерых вербовщиков террористов осудили в Ростове-на-Дону. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

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