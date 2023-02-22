Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В карточке дела указано, что 16 февраля в суд поступило дела украинского морпеха Антона Чередника, который проходит подозреваемым по делу о насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими лицами и прохождении обучения ради осуществления террористической деятельности.
В конце июня прошлого года ГВСУ СК РФ сообщили, что военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ обвиняется в убийстве гражданского в поселке Мирном в пригороде Мариуполя. Следователи установили, что в марте 2022 года Чередник остановил двух прохожих и заставил их лечь на землю под угрозой выстрелов.
Он потребовал от мужчин сказать украинскую фразу, и когда звучание его не удовлетворило — он расстрелял мужчину, который ошибся с произношением.
«Второй потерпевший остался жив и предоставил следствию подробные показания относительно совершенного преступления», — сказано в сообщении Следкома.
Сейчас материалы дела передали в суд на рассмотрение.
Ранее боевики нацбатальона признались в убийствах мирного населения Мариуполя.