В конце июня прошлого года ГВСУ СК РФ сообщили, что военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ обвиняется в убийстве гражданского в поселке Мирном в пригороде Мариуполя. Следователи установили, что в марте 2022 года Чередник остановил двух прохожих и заставил их лечь на землю под угрозой выстрелов.