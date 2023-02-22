rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Украинского морпеха, расстрелявшего человека за акцент, будут судить в Ростове

22 февраля 2023, 10:53
Фото: ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Украинского морпеха, расстрелявшего человека за акцент, будут судить в Ростове
В Ростове будут судить военнослужащего ВСУ Антона Чередника, который расстрелял жителя поселка Мирного под Мариуполем за неправильное произношение украинской фразы, сведения об этом появились в картотеке дел Южного окружного военного суда.

В карточке дела указано, что 16 февраля в суд поступило дела украинского морпеха Антона Чередника, который проходит подозреваемым по делу о насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими лицами и прохождении обучения ради осуществления террористической деятельности.

В конце июня прошлого года ГВСУ СК РФ сообщили, что военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ обвиняется в убийстве гражданского в поселке Мирном в пригороде Мариуполя. Следователи установили, что в марте 2022 года Чередник остановил двух прохожих и заставил их лечь на землю под угрозой выстрелов.

Депутат Милонов заявил, что бойцам ВСУ врут о приближении украинской армии к Ростову
Узнать подробнее

Он потребовал от мужчин сказать украинскую фразу, и когда звучание его не удовлетворило — он расстрелял мужчину, который ошибся с произношением.

«Второй потерпевший остался жив и предоставил следствию подробные показания относительно совершенного преступления», — сказано в сообщении Следкома.

Сейчас материалы дела передали в суд на рассмотрение.

Ранее боевики нацбатальона признались в убийствах мирного населения Мариуполя.

Читайте также:
Глава донского МВД Агарков заявил, что жители Ростовской области финансировали ВСУГубернатор Ростовской области Голубев впервые назвал число жертв и разрушений от ВСУВСУ смогли ударить по Макеевке из-за сотовой активности российских военнослужащих
#Надежда Пустяк#Происшествие#Суд#Преступность#Спецоперация#Убийство#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Мариуполь
Подпишитесь
«Таллиевому отравителю» из Таганрога Владиславу Шульге сократили срок
Сегодня, 10:03
В ГИБДД Ростовской области попросили вызывать пьяным друзьям такси 23 февраля
Сегодня, 09:34
В Ростовской области подорожал проезд по платному участку М-4 «Дон» с 22 февраля
Сегодня, 09:32
У отравившихся правильным питанием ростовчан обнаружили сальмонеллу
Сегодня, 09:31
В Ростове зданию старообрядческой богадельни присвоили статус ОКН
Сегодня, 09:07
Юрист рассказал, как после слов Путина ростовчанам получить новые налоговые вычеты
Сегодня, 08:51