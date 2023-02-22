Ранее депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев предлагал дать имя Жириновского одной из улиц Ростова. Соответствующую инициативу он направлял губернатору Василию Голубеву и сити-менеджеру Алексею Логвиненко. Какой ответ он получил от властей, пока не известно. Однако мнения самих ростовчан разделились. Многие поприветствовали идею дать одной из улиц Ростова имя Жириновского, другие же предложили вынести вопрос на голосование.