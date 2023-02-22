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Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Улица Жириновского первой появится в Таганроге, а не в Ростове

22 февраля 2023, 15:09
Фото: Duma.gov.ru
Улица Жириновского первой появится в Таганроге, а не в Ростове
Одной из улиц Таганрога хотят дать имя покойного Владимира Жириновского, сообщается на сайте местной Гордумы.

В Таганроге власти предложили местным жителям дать одной из улиц имя покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сообщается, что она находится на пересечении Мариупольского Шоссе, переулка 21-го Мариупольского и улицы Паустовского.

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В течение десяти дней таганрожцы могут направлять в письменном виде свое мнение по поводу инициативы на электронный адрес местной администрации. Власти напомнили, что Жириновский неоднократно посещал Таганрог, а его жители ежегодно писали ему жалобы и обращения.

Ранее депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев предлагал дать имя Жириновского одной из улиц Ростова. Соответствующую инициативу он направлял губернатору Василию Голубеву и сити-менеджеру Алексею Логвиненко. Какой ответ он получил от властей, пока не известно. Однако мнения самих ростовчан разделились. Многие поприветствовали идею дать одной из улиц Ростова имя Жириновского, другие же предложили вынести вопрос на голосование.

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