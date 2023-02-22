Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В ведомстве рассказали, что в праздничные дни с 23 по 26 февраля сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей на наличие алкогольного или иного опьянения. К проверкам также собирается подключиться специализированный батальон ДПС.
В ведомстве уточнили, что только за два месяца этого года им удалось зарегистрировать 10 ДТП с пьяными водителями, в результате которых погибли два человека, еще 10 получили различные травмы. Среди пострадавших были и дети-пешеходы.
Сотрудники ГИБДД обратились к гражданам с призывом останавливать водителей, желающих сесть за руль автомобиля под действием алкоголя, и вызывать им такси.
«Таким образом, вы можете спасти жизнь не только своему близкому человеку, но и тем, кто может оказаться на пути нетрезвого водителя», — сказано в сообщении.
Ранее пьяный сотрудник полиции попал в больницу, врезавшись в дерево.