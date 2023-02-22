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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В ГИБДД Ростовской области попросили вызывать пьяным друзьям такси 23 февраля

22 февраля 2023, 09:34
Фото: 53.мвд.рф

Массовые проверки водителей на трезвость в Ростове планирует ГИБДД с 23 по 26 февраля

Инспекторы ГИБДД Ростовской области будут массово проверять трезвость водителей на февральских праздниках, об этом сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.
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Дтп

В ведомстве рассказали, что в праздничные дни с 23 по 26 февраля сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей на наличие алкогольного или иного опьянения. К проверкам также собирается подключиться специализированный батальон ДПС.

В ведомстве уточнили, что только за два месяца этого года им удалось зарегистрировать 10 ДТП с пьяными водителями, в результате которых погибли два человека, еще 10 получили различные травмы. Среди пострадавших были и дети-пешеходы.

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Сотрудники ГИБДД обратились к гражданам с призывом останавливать водителей, желающих сесть за руль автомобиля под действием алкоголя, и вызывать им такси.

«Таким образом, вы можете спасти жизнь не только своему близкому человеку, но и тем, кто может оказаться на пути нетрезвого водителя», — сказано в сообщении.

Ранее пьяный сотрудник полиции попал в больницу, врезавшись в дерево.

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