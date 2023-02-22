Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
На последнем 17-м заседании Гордумы глава фракции «Коммунисты России» Евгений Сутормин пожаловался на работу бара и ночного клуба «Руки Вверх!», который нарушает общественный порядок и мешает спать окружающим.
Депутат рассказал, что прибыл в Гордуму раньше из-за непогоды и решил поспать в приемной, однако ему помешал шум и «оргии», из-за которые истощили коммуниста еще до начала заседания.
«Считайте это обращением депутата. Вот прямо на территории Гордумы и администрации города устраивает свои оргии уже неоднократно ночной клуб „Руки Вверх!“, примите, пожалуйста, меры. Жильцы не спят, с четырех часов начинаются оргии», — рассказал Сутормин.
Напомним, решение об открытии бара «Руки Вверх» в Ростове приняли в прошлом году, а само заведение приступило к работе в конце года.