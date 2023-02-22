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В Гордуме пожаловались на проведение оргий в центре Ростова баром «Руки Вверх»

22 февраля 2023, 06:45
Фото: unsplash.com
В Гордуме пожаловались на проведение оргий в центре Ростова баром «Руки Вверх»
В Ростове депутат Гордумы Евгений Сутормин заявил о том, что бар «Руки Вверх!» устраивает оргии по ночам, которые мешают спать жильцам центра города.

На последнем 17-м заседании Гордумы глава фракции «Коммунисты России» Евгений Сутормин пожаловался на работу бара и ночного клуба «Руки Вверх!», который нарушает общественный порядок и мешает спать окружающим.

Депутат рассказал, что прибыл в Гордуму раньше из-за непогоды и решил поспать в приемной, однако ему помешал шум и «оргии», из-за которые истощили коммуниста еще до начала заседания.

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«Считайте это обращением депутата. Вот прямо на территории Гордумы и администрации города устраивает свои оргии уже неоднократно ночной клуб „Руки Вверх!“, примите, пожалуйста, меры. Жильцы не спят, с четырех часов начинаются оргии», — рассказал Сутормин.

Напомним, решение об открытии бара «Руки Вверх» в Ростове приняли в прошлом году, а само заведение приступило к работе в конце года.

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