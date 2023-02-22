В РЭО рассказали о новой технологии переработки пищевых отходов в комбикорма

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Как оказалось, непригодные для употребления в пищу рыба, морепродукты, мясо, молоко, зерновые и плодоовощные могут быть использованы для производства комбикормовой продукции. С помощью такой технологии можно снизить полигонные захоронения отходов на 50%. Кроме того, актуальность этого метода обусловлена тем, что Россия по некоторым позициям почти полностью зависит от иностранных поставщиков комбикорма. Об этом пишет inkazan.ru.
То, что органика и почти просроченные продукты, которые образуются в торговых сетях и заведениях общепита, могут стать кормом для животных, подтвердил глава РЭО Денис Буцаев.
«Для развития экономики замкнутого цикла в России необходимо изучить успешные практики возвращения товаров и продукции в оборот», — отметил он.
По словам Буцаева, в настоящее время доля использования пищевых отходов для изготовления вторсырья составляет не более 10%. Он подчеркнул, что захоронение таких отходов плохо влияет на здоровье населения и окружающую среду: воздух, почву и водные объекты.
«Переработка пищевых отходов позволит решить важнейшую для народного хозяйства задачу», — добавил Буцаев.
Отмечается, что исследование РЭО проводилось при участии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
По итогам исследований эксперты выразили уверенность, что применение пищевых отходов в современном кормопроизводстве сделает возможной глубокую переработку пищевых продуктов растительного и животного происхождения. Это, в свою очередь, снизит себестоимость производства основной продукции и расширит ассортимент российской кормовой базы.
Как отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов, выбранная технология обработки и утилизации продуктов позволяет сохранить питательную и кормовую ценность, сконцентрировать отдельные полезные компоненты, улучшить микробиологические показатели и паразитарную чистоту, а также повысить потенциал к длительному сроку хранения продукции.
РЭО участвует в строительстве восьми экотехнопарков, на базе которых создадут предприятия по переработке пищевых отходов и производству полезного сырьевого продукта. Сейчас ведутся переговоры с ретейлом о возможности поставок “просрочки”.