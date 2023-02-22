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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В РЭО рассказали о новой технологии переработки пищевых отходов в комбикорма

22 февраля 2023, 14:59
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) испытал технологии переработки пищевой продукции с истекающими сроками годности в комбикорм.

Как оказалось, непригодные для употребления в пищу рыба, морепродукты, мясо, молоко, зерновые и плодоовощные могут быть использованы для производства комбикормовой продукции. С помощью такой технологии можно снизить полигонные захоронения отходов на 50%. Кроме того, актуальность этого метода обусловлена тем, что Россия по некоторым позициям почти полностью зависит от иностранных поставщиков комбикорма. Об этом пишет inkazan.ru.

То, что органика и почти просроченные продукты, которые образуются в торговых сетях и заведениях общепита, могут стать кормом для животных, подтвердил глава РЭО Денис Буцаев.

«Для развития экономики замкнутого цикла в России необходимо изучить успешные практики возвращения товаров и продукции в оборот», — отметил он.

По словам Буцаева, в настоящее время доля использования пищевых отходов для изготовления вторсырья составляет не более 10%. Он подчеркнул, что захоронение таких отходов плохо влияет на здоровье населения и  окружающую среду: воздух, почву и водные объекты.

«Переработка пищевых отходов позволит решить важнейшую для народного хозяйства задачу», — добавил Буцаев.

Отмечается, что исследование РЭО проводилось при участии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

По итогам исследований эксперты выразили уверенность, что применение пищевых отходов в современном кормопроизводстве сделает возможной глубокую переработку пищевых продуктов растительного и животного происхождения. Это, в свою очередь, снизит себестоимость производства основной продукции и расширит ассортимент российской кормовой базы.

Как отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов, выбранная технология обработки и утилизации продуктов позволяет сохранить питательную и кормовую  ценность, сконцентрировать отдельные полезные компоненты, улучшить микробиологические показатели и паразитарную чистоту, а также повысить потенциал к длительному сроку хранения продукции.

РЭО участвует в строительстве восьми экотехнопарков, на базе которых создадут предприятия по переработке пищевых отходов и производству полезного сырьевого продукта. Сейчас ведутся переговоры с ретейлом о возможности поставок “просрочки”.

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