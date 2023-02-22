В РЭО рассказали о новой технологии переработки пищевых отходов в комбикорма

Как оказалось, непригодные для употребления в пищу рыба, морепродукты, мясо, молоко, зерновые и плодоовощные могут быть использованы для производства комбикормовой продукции. С помощью такой технологии можно снизить полигонные захоронения отходов на 50%. Кроме того, актуальность этого метода обусловлена тем, что Россия по некоторым позициям почти полностью зависит от иностранных поставщиков комбикорма. Об этом пишет inkazan.ru.