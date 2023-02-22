Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В небо запустят фейерверки из орудий и пусковых установок, начнется яркое шоу в 21.00 мск. Его проведут одновременно в нескольких городах страны, в том числе Владикавказе, Волгограде и Новочеркасске.
«Всего планируется использовать более 50 единиц орудий различных типов. Среди них дивизионные пушки и фейерверочные установки», — сказано в сообщении.
Прогремят по 30 залпов, интервал составит 30 секунд. Всего планируется использовать пять тысяч боеприпасов различных типов.
Ранее появилась информация, что новые санкции могут оставить ростовчан без европейских унитазов, шин и фейерверков.
До этого в донской столице новогодний салют случайно попал в припаркованные машины.