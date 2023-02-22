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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске устроят праздничный салют вечером 23 февраля

22 февраля 2023, 14:39
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону и Новочеркасске устроят праздничный салют вечером 23 февраля
В Ростове-на-Дону вечером в четверг, 23 февраля, прогремит праздничный салют, сообщили RostovGazeta в ЮВО.

В небо запустят фейерверки из орудий и пусковых установок, начнется яркое шоу в 21.00 мск. Его проведут одновременно в нескольких городах страны, в том числе Владикавказе, Волгограде и Новочеркасске.

«Всего планируется использовать более 50 единиц орудий различных типов. Среди них дивизионные пушки и фейерверочные установки», — сказано в сообщении.

В Ростове новогодний салют случайно попал в припаркованные машины
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Прогремят по 30 залпов, интервал составит 30 секунд. Всего планируется использовать пять тысяч боеприпасов различных типов.

Ранее появилась информация, что новые санкции могут оставить ростовчан без европейских унитазов, шин и фейерверков.

До этого в донской столице новогодний салют случайно попал в припаркованные машины.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Салют#Илья Протвинов
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