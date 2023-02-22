В Ростове зданию старообрядческой богадельни присвоили статус ОКН

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Во вторник, 21 февраля, градозащитники объявили, что в городе удалось восстановить историческую справедливость — здание богадельни на улице Баумана, 52 получило статус ОКН.
Общественники сообщили, что это здание входит в единый ансамбль со Старообрядческим храмом и Домом причта, расположенных на улице Ульяновской, 37-39. Сообщается, что все три здания построили в 1912 году на средства купца-старообрядца Николая Панина, владеющего гвоздильным заводом. После смерти купца здания отошли старообрядческой общине, которая занимает эти здания и сейчас.
Сейчас, по словам общественников, здание нуждается в реставрации после неудачного капремонта и восстановлении декора и некоторых уничтоженных элементов.
Ранее из Ростова предприняли попытку вывезти старинную икону старообрядцев.