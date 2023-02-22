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В Ростове зданию старообрядческой богадельни присвоили статус ОКН

22 февраля 2023, 09:07
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове общественники объявили о том, что здание старообрядческой богадельни выявили как памятник истории и культуры, об этом они рассказали на портале общественного движения «МойФасад».

Во вторник, 21 февраля, градозащитники объявили, что в городе удалось восстановить историческую справедливость — здание богадельни на улице Баумана, 52 получило статус ОКН.

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Общественники сообщили, что это здание входит в единый ансамбль со Старообрядческим храмом и Домом причта, расположенных на улице Ульяновской, 37-39. Сообщается, что все три здания построили в 1912 году на средства купца-старообрядца Николая Панина, владеющего гвоздильным заводом. После смерти купца здания отошли старообрядческой общине, которая занимает эти здания и сейчас.

Сейчас, по словам общественников, здание нуждается в реставрации после неудачного капремонта и восстановлении декора и некоторых уничтоженных элементов.

Ранее из Ростова предприняли попытку вывезти старинную икону старообрядцев.

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