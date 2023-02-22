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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

В Ростовской области изменился график работы МРЭО в период февральских праздников

22 февраля 2023, 08:34
Фото: гибдд.рф
В Ростовской области изменился график работы МРЭО в период февральских праздников
В Ростовской области МРЭО будут работать по временному расписанию с 23 по 27 февраля, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.

В ГИБДД Ростовской области предупредили, что во время празднования Дня защитника Отечества 23 февраля все пункты МРЭО будут закрыты на выходной день.

После этого в пятницу и субботу, 24 и 25 февраля, в обычном режиме будут работать все регистрационно-экзаменационные подразделения, кроме ростовского МРЭО на улице 50 лет Ростсельмаша, 15.

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26 и 27 февраля будет работать только то подразделение, что находится на улице 50 лет Ростсельмаша.

Граждан, нуждающихся в услугах МРЭО, в эти дни просят записываться на прием заранее.

Ранее местный житель стал фигурантом уголовного дела за сдачу экзамена по вождению со шпионской аппаратурой.

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