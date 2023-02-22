Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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В ГИБДД Ростовской области предупредили, что во время празднования Дня защитника Отечества 23 февраля все пункты МРЭО будут закрыты на выходной день.
После этого в пятницу и субботу, 24 и 25 февраля, в обычном режиме будут работать все регистрационно-экзаменационные подразделения, кроме ростовского МРЭО на улице 50 лет Ростсельмаша, 15.
26 и 27 февраля будет работать только то подразделение, что находится на улице 50 лет Ростсельмаша.
Граждан, нуждающихся в услугах МРЭО, в эти дни просят записываться на прием заранее.
Ранее местный житель стал фигурантом уголовного дела за сдачу экзамена по вождению со шпионской аппаратурой.