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В Ростовской области подорожал проезд по платному участку М-4 «Дон» с 22 февраля

22 февраля 2023, 09:32
Фото: 1MI
В Ростовской области подорожал проезд по платному участку М-4 «Дон» с 22 февраля
В Ростовской области подняли стоимость проезда по одному из участков трассы М-4 «Дон», сообщает «Автодор».

Теперь водители будут платить 100 рублей вместе 65. Это касается автомобилей первой категории.

Для машин второй категории проезд подорожал до 150 рублей, для третьей — до 200, для четвертой — до 300. Речь идет об участке длиной 28 километров — от Ростова-на-Дону до хутора Цукерова Балка.

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Отмечается, что новые тарифы действуют с 22 февраля. В первую категорию входят машины высотой не более двух метров, а также мотоциклы.

Во второй категории находится транспорт высотой от 2 до 2,6 метра, в третьей — выше 2,6 метра, в четвертой — высотой более 2,6 м и с 3 и более осями.

Ранее в ГИБДД назвали главных виновников пробок в Ростове.

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