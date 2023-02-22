Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Теперь водители будут платить 100 рублей вместе 65. Это касается автомобилей первой категории.
Для машин второй категории проезд подорожал до 150 рублей, для третьей — до 200, для четвертой — до 300. Речь идет об участке длиной 28 километров — от Ростова-на-Дону до хутора Цукерова Балка.
Отмечается, что новые тарифы действуют с 22 февраля. В первую категорию входят машины высотой не более двух метров, а также мотоциклы.
Во второй категории находится транспорт высотой от 2 до 2,6 метра, в третьей — выше 2,6 метра, в четвертой — высотой более 2,6 м и с 3 и более осями.
Ранее в ГИБДД назвали главных виновников пробок в Ростове.