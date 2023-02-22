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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

В Ростовской области с 23 февраля похолодает до -20 градусов

22 февраля 2023, 08:35
Фото: 1MI
В Ростовской области с 23 февраля похолодает до -20 градусов
В Ростовской области ожидается резкое похолодание до минус 20 градусов, сообщили синоптики.

На севере региона в ночь на 23 февраля температура может опуститься до минус 20 градусов. В среднем по области она составит около минус 15 градусов.

Заморозки ожидаются и в дневное время, температура окажется в районе минус пяти градусов. Холодная погода сохранится и 24 числа.

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В Ростове-на-Дону 23 февраля ночью столбики термометров покажут минус семь градусов, днем — минус три градуса. Прогнозируют облачную погоду и без осадков.

С 25 февраля в городе начнется потепление, к 27 числу температура поднимется до 12 градусов.

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#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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