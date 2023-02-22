Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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На севере региона в ночь на 23 февраля температура может опуститься до минус 20 градусов. В среднем по области она составит около минус 15 градусов.
Заморозки ожидаются и в дневное время, температура окажется в районе минус пяти градусов. Холодная погода сохранится и 24 числа.
В Ростове-на-Дону 23 февраля ночью столбики термометров покажут минус семь градусов, днем — минус три градуса. Прогнозируют облачную погоду и без осадков.
С 25 февраля в городе начнется потепление, к 27 числу температура поднимется до 12 градусов.
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