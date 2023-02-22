Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Вся ли «молочка» одинаково полезна и каких компонентов в составе лучше избегать — выяснил корреспондент RostovGazeta.
Опрос ростовчан на улице города показал: далеко не все довольны молочной продукцией, представленной в магазинах Ростова.
«Вы знаете, из чего делается то молоко?» — таким был стандартный ответ большинства прохожих.
Многие категорично заявляют, что уже давно не покупают молочные продукты в магазинах, отдавая предпочтения «привозной продукции». В беседе выясняется, что большинство горожан осведомлены: когда, куда и по каким дням в Ростов приедет машина из села.
По словам ростовчан, прямо из багажника фермеры продают «натуральную деревенскую продукцию» — молоко, творог, масло и яйца. Однако непосвященному в график приезда машины, обнаружить ее практически невозможно. Информация о приезде передается из уст в уста. У каждого «деревенского» продавца есть свой пул поклонников. Поэтому продукция сельского труженика в багажнике не залеживается. Люди раскупают практически сразу.
При этом, ростовчан не смущает отсутствие документов. Они даже не требуют их, слепо доверяя рассказам знакомых, которые уже попробовали эти «натуральные продукты».
При этом на прилавках продуктовых магазинов в Ростове ассортимент поражает разнообразием. Большая часть молочной продукции в торговых сетях принадлежит известным брендам Краснодарского края. Из Ростовской области широкая линейка представлена под брендом «Белый медведь».
Так, состав отборного фермерского молока завода «Белый медведь» не вызывает никаких нареканий. Продукт сделан из «молока цельного» без добавок.
В колхозе имени Мясникана в Мясниковском районе подтвердили, что реализуют молоко, в том числе, и на завод «Белый медведь». Закупочная цена, по словам собеседника, варьируется в пределах 32 рублей за литр, в зависимости от сорта, жирности и многих других показателей.
При этом в магазине стоимость 875 мл фермерского молока от бренда «Белый медведь» по акции оказалась 79,9 рубля. А без «желтого ценника» и вовсе — 91,9 рубля.
В ассортименте завода также встречается и творожный продукт, состав которого якобы пугает сторонников правильного питания. И хотя производитель уверяет, что заменитель молочного жира произведен по технологии творога, многие эксперты полагают, что растительные масла в модифицированном виде вряд ли сулят пользу организму.
«На мой взгляд, сторонники правильного питания сильно преувеличивают проблему с используемыми растительными маслами. Основной вопрос заключается в их качестве. Ведь даже те масла, которые сейчас считаются вредными, например, пальмовое, не всегда являются таковыми. Все зависит от качества продукта. Пальмовое масло может быть техническим, низкого качества. А если оно качественное, то принесет пользу», - делится мнением директор пищевого вуза Александр Нечушкин.
Медики разъясняют, что жиры организму необходимы. Ведь, по их словам, жиры, как и белок — это опора для строительства тела, для работы всех жизненно важных органов и систем организма. Только жиров в пище, по мнению специалистов в белых халатах, не должно быть много.
Эксперты задаются другим вопросом — что именно предлагает общепит Ростова под названием «растительные масла в модифицированном виде».
«То есть сегодня мы имеем только название — генномодифицированный продукт. Насколько он отличается от базового и насколько он вреден, может определить только качественный анализ. Все зависит от того, с какими научными школами мы сотрудничаем, как и где создают ГМО, в каких пропорциях, условиях и каким способом», — говорит Александр Нечушкин.
Спикер добавляет, что из-за отсутствия ответов на эти вопросы, многие ростовчане по-прежнему предпочитают естественные компоненты в составе любого продукты. И это, на взгляд собеседника, вполне логично при условии недостаточного контроля.
«Нам не хватает научных фактов. Очень мало привлекается специалистов при приготовлении пищи, при ее переработке и использовании ингредиентов», — констатирует директор вуза.
Вопрос потребителей продуктовых магазинов Ростова вызывает и состав глазированных сырков, в том числе и ростовского бренда «Белый медведь». Недорогие сырки в качестве сладкого лакомства ростовчане чаще всего покупают не только себе, но и детям.
К примеру, в составе на упаковке сырка «Ванильный», массовой долей жира 22% за 14,99 рублей, оказался «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», включающий в себя рафинированные и дезодорированные масла, в том числе, и в модификационном виде. К чести производителя, эта информация не скрывается от потребителей.
«Все жиросодержащие продукты, имеющие жирность более 10% — это вредные продукты», — уверены медики.
По их словам, модифицированные продукты — это трансжиры.
«Они добавляются как для удешевления себестоимости, так и для увеличения срока хранения. Во многих странах трансжиры запрещены или серьезно ограничены. В малых количествах они безопасны. Но для этого их содержание в рационе не должно превышать 2%», — сообщает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Употреблять такие продукты в больших количествах, и, тем более, на постоянной основе, большинство из опрошенных экспертов, не рекомендуют.
«Результат их воздействия мы видим на своих пациентах, которые имеют сахарный диабет, гипертонию, ожирение. А все потому, что в рационе у 95-96% таких людей присутствует слишком много жиров», — отмечает ростовский врач.
Сторонники правильного питания, а с ними соглашаются и врачи, утверждают, что самая большая опасность модифицированных растительных масел заключается в их влиянии на сердечно-сосудистую систему.
«Если на постоянной основе употреблять продукты с содержанием гидрогенизированных жиров, то риски возникновения инфаркта, инсульта, атеросклероза повышаются в разы из-за повышения холестерина. Да, холестерин нашему организму необходим. Благодаря нему строятся клеточные мембраны, вырабатываются гормоны и так далее. Однако следует помнить об определенной норме, превышая которую, можно столкнуться с серьезными последствиями», — убеждена нутрициолог Анна Инглассес.
Собеседница подчеркивает, что не зря при правильном питании рекомендуется сокращать количество полуфабрикатов в рационе. А вместо этого лучше самостоятельно приготовить блюда на безопасных для жарки оливковом, топленом или сливочном маслах.
Ростовский врач отмечает, что обычным людям, зачастую, непросто высчитать суточный процент нормы для безопасного употребления жиров.
«Я бы посоветовал снижать калорийность рациона. У жира есть калорийное измерение, и калорийность — это очень хороший маркер. Соответственно, человеку среднего роста и среднего веса, особенно возраста 40+, стоит употреблять в сутки не более 2-, 2,5 тысячи калорий. А посчитать калории при современных возможностях интернета, совсем не сложно», — объясняет доктор.
Приобретать или нет молокосодержащую продукцию с заменителем молочного жира, каждый должен решать самостоятельно. С одной стороны, это неплохой вариант полакомиться вкусной сладостью при ограниченном бюджете. А с другой, следует тщательно оценить возможные риски для организма.
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