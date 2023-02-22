«То есть сегодня мы имеем только название — генномодифицированный продукт. Насколько он отличается от базового и насколько он вреден, может определить только качественный анализ. Все зависит от того, с какими научными школами мы сотрудничаем, как и где создают ГМО, в каких пропорциях, условиях и каким способом», — говорит Александр Нечушкин.