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Posted Сегодня, 19:56

Published Сегодня, 19:56

Modified Сегодня, 19:57

Updated Сегодня, 19:57

Жаклен объявил о досрочном завершении сезона

Сегодня, 19:56
Французский биатлонист Эмильен Жаклен объявил о том, что не будет принимать участие в трех последних этапах Кубка мира и досрочно завершает сезон.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на аккаунт биатлониста в социальных сетях.

«Я с грустью сообщаю вам, что не буду продолжать сезон. Последние несколько лет были очень напряженными, и у меня не было времени прислушаться к себе. Надо отступить, чтобы прыгнуть выше, чтобы будущее стало лучше», - написал Жаклен.

На прошедшем чемпионате мира в немецком Оберхофе 27-летний Жаклен выиграл четвертый титул чемпиона мира, победив в эстафете, а также завоевал бронзу в смешанной эстафете.

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