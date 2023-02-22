Жаклен объявил о досрочном завершении сезона

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 19:57
Updated Сегодня, 19:57
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на аккаунт биатлониста в социальных сетях.
«Я с грустью сообщаю вам, что не буду продолжать сезон. Последние несколько лет были очень напряженными, и у меня не было времени прислушаться к себе. Надо отступить, чтобы прыгнуть выше, чтобы будущее стало лучше», - написал Жаклен.
На прошедшем чемпионате мира в немецком Оберхофе 27-летний Жаклен выиграл четвертый титул чемпиона мира, победив в эстафете, а также завоевал бронзу в смешанной эстафете.