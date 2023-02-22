Еще больше горожанку, по ее словам, напугал переход на работу в администрацию города экс-главы Пролетарского района Ростова Егора Долматова и экс-директора управления ЖКХ того же района Стеллы Руф. Она полагает, что чиновники плохо проявили себя в мэрии Ростова и могут принести Таганрогу лишь новые неприятности.