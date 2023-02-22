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Published Сегодня, 16:25

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Updated Сегодня, 16:27

Жители Таганрога попросили Путина спасти город от упадка и коррупции

22 февраля 2023, 16:25
Фото: wikipedia.org
Памятник писателю Антону Чехову в Таганроге
Жители Таганрога подготовили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить город от разрухи и коррупции, соответствующая петиция появилась на портале change.org.

Жительница Таганрога создала петицию с обращение к президенту России Владимиру Путину. В ней она просит спасти город от упадка и коррупции. Автор петиции перечислила сразу несколько больших проблем города. Среди них — разбитые дороги на центральных улицах, разрушающаяся набережная, износ 90% водопроводных и канализационных сетей, запущенные древонасаждения.

Вместе с тем таганроженка поблагодарила президента и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко за вклад в развитие города и, в частности, за большое количество инвестиций в создание туристической привлекательности Таганрога.

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Однако жители переживают, что местные чиновники не справятся с задачами, которые перед ними ставят региональные и федеральные власти.

Еще больше горожанку, по ее словам, напугал переход на работу в администрацию города экс-главы Пролетарского района Ростова Егора Долматова и экс-директора управления ЖКХ того же района Стеллы Руф. Она полагает, что чиновники плохо проявили себя в мэрии Ростова и могут принести Таганрогу лишь новые неприятности.

«Мы просим Вас не допустить этого беспредела с назначением неквалифицированных кадров в администрацию города Таганрога и нецелевого использования бюджета местными властями», — заключила петицию автор.

К моменту написания заметки петиция набрала 2167 подписей.

Напомним, таганрогские власти не раз подвергались критике со стороны областных чиновников. Например, недавно их отчитали за провал работы с компанией «Синара».

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#Алина Заярная#Владимир Путин#Городская среда#Общество#Город#Таганрог
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