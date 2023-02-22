Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Жительница Таганрога создала петицию с обращение к президенту России Владимиру Путину. В ней она просит спасти город от упадка и коррупции. Автор петиции перечислила сразу несколько больших проблем города. Среди них — разбитые дороги на центральных улицах, разрушающаяся набережная, износ 90% водопроводных и канализационных сетей, запущенные древонасаждения.
Вместе с тем таганроженка поблагодарила президента и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко за вклад в развитие города и, в частности, за большое количество инвестиций в создание туристической привлекательности Таганрога.
Однако жители переживают, что местные чиновники не справятся с задачами, которые перед ними ставят региональные и федеральные власти.
Еще больше горожанку, по ее словам, напугал переход на работу в администрацию города экс-главы Пролетарского района Ростова Егора Долматова и экс-директора управления ЖКХ того же района Стеллы Руф. Она полагает, что чиновники плохо проявили себя в мэрии Ростова и могут принести Таганрогу лишь новые неприятности.
«Мы просим Вас не допустить этого беспредела с назначением неквалифицированных кадров в администрацию города Таганрога и нецелевого использования бюджета местными властями», — заключила петицию автор.
К моменту написания заметки петиция набрала 2167 подписей.
Напомним, таганрогские власти не раз подвергались критике со стороны областных чиновников. Например, недавно их отчитали за провал работы с компанией «Синара».