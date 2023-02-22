Подорожали практически все ингредиенты блюда. Значительней всего рост цен отразился на молоке — 70,82 рублей за литр вместо прошлогодних 63,24 рублей. Стоимость сливочного масла увеличилась до 714,33 рубля за килограмм или в среднем больше, чем на 100 рублей (16,58%). Сахар подорожал на 10% и его средняя цена за килограмм составила 60,44 рубля. Незначительно повысилась цена на муку - всего на 3,62% и составила в среднем 45,74 рубля за килограмм.