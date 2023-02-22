Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Однако за прошедший год стоимость блинов заметно выросла. Подорожали практически все ингредиенты для блинов и начинки. Однако обо всем по порядку.
Чтобы просчитать «блинный индекс» за основу мы взяли их традиционный рецепт. В него входит один литр молока, три куриных яйца, 75 граммов сахара, 400 граммов муки и 50 граммов подсолнечного масла и около 100 граммов сливочного масла для смазывания блинчиков. Стоимость готового блюда мы рассчитывали исходя из данных Росстата о стоимости продуктов.
Исходя из такого количества ингредиентов, средняя стоимость приготовления стопки блинов в Ростовской области в этом году составляет 189,38 рубля. В прошлом году такая же стопка блинов обошлась бы донским хозяйкам почти на 11% дешевле — в 170,88 рублей.
Подорожали практически все ингредиенты блюда. Значительней всего рост цен отразился на молоке — 70,82 рублей за литр вместо прошлогодних 63,24 рублей. Стоимость сливочного масла увеличилась до 714,33 рубля за килограмм или в среднем больше, чем на 100 рублей (16,58%). Сахар подорожал на 10% и его средняя цена за килограмм составила 60,44 рубля. Незначительно повысилась цена на муку - всего на 3,62% и составила в среднем 45,74 рубля за килограмм.
По данным Банка России, за счет роста производства на региональных рынках расширилось предложение муки. При этом себестоимость продукта снизилась из‑за сокращения издержек производителей на сырье. Причиной стало увеличение в стране урожая пшеницы по сравнению с 2021 годом.
На 3,82% подорожал за год литр подсолнечного масла. Стоимость литровой бутылки в среднем составила 124,28 рубля.
Десяток яиц в регионе в среднем стоит 72,95 рубля, что на 7% дешевле прошлогоднего показателя. И это единственный ингредиент для блинов, на котором не сказалась инфляция.
Дороже всего блины обойдутся жителям Миллерово — 194,11 рубля. Ненамного дешевле их приготовление выйдет для таганрожцев — 193,07 рубля. В Ростове хозяйки потратят 191,86 рубля.
Относительно других городов сэкономить смогут жители Волгодонска, потратив на приготовление блинов 186,94 рубля. Дешевле всего блины обойдутся шахтинцам — 179,76 рубля.
Значительному подорожанию в Ростовской области подверглись и все начинки для блинов. Так, за килограммовую банку варенья придется отдать 350,25 рубля вместо прошлогодних 285,97 рубля. На 27,33 рубля подорожал и килограмм сметаны, сейчас в регионе он стоит 283,37 рубля. За тот же вес творога донские хозяйки раскошелятся на 385,45 рубля, в прошлом году им бы пришлось отдать на 29,8 рублей меньше — 355,65 рубля.
Что касается сытных начинок, то тут индексация цен оказалась еще ощутимей. Килограмм мясного фарша подорожал с 352,8 до 371,94 рубля. Килограмм красной икры в начале 2023 продавался за 6183,14 рубля. В прошлом году он стоил на 774,59 рубля меньше — 5408,55.
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