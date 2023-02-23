Александр Ищенко поздравил 23 февраля бойцов СВО в Новочеркасском госпитале

«Вместе с неравнодушными предпринимателями сейчас работаем по направлению, связанному с автотранспортом. Отправляем автомобили на новые территории, передали два автомобиля в помощь нашим бойцам. А сегодня приехали сюда, к нашим ребятам. Сделаем все, что в наших силах для того, чтобы они поскорее выздоровели и вернулись к своим семьям», - подчеркнул шахтинский парламентарий.