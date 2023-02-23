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Published Сегодня, 15:53

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Александр Ищенко поздравил 23 февраля бойцов СВО в Новочеркасском госпитале

23 февраля 2023, 15:53
Фото: Единая Россия
Военнослужащих, находящихся на лечении в Новочеркасском филиале военного госпиталя, поздравили 23 февраля с Днем защитника Отечества депутаты и волонтеры «Единой России».

Для солдат организовали праздничный концерт и вручили подарки.

«Сегодня день, когда мы все должны сказать спасибо нашим защитникам», -  подчеркнул 
председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь реготделения партии Александр Ищенко.

Он напомнил, что сейчас на федеральном, областном, муниципальном уровнях разрабатываются и реализуются различные программы по поддержке участников СВО и членов их семей. Поздравления получили и военные врачи. Также была достигнута договоренность об оказании помощи госпиталю.

«Мы решили разнообразить свободное время бойцов и передадим в госпиталь интерактивные, настольные игры, чтобы у ребят был интересный досуг», - подчеркнул Дмитрий Татьянченко, представляющий проект «Единая страна – доступная среда».

Слова уважения защитникам страны выразил депутат Шахтинской городской Думы Аркадий Горцевской, который сам является выпускником Новочеркасского суворовского военного училища МВД России, а сегодня организует передачу транспорта на передовую.

«Вместе с неравнодушными предпринимателями сейчас работаем по направлению, связанному с автотранспортом. Отправляем автомобили на новые территории, передали два автомобиля в помощь нашим бойцам. А сегодня приехали сюда, к нашим ребятам. Сделаем все, что в наших силах для того, чтобы они поскорее выздоровели и вернулись к своим семьям», - подчеркнул шахтинский парламентарий.

Добавим, в эти же дни депутаты и волонтеры поздравляют семьи мобилизованных и 
добровольцев в Ростовской области.

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