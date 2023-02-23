Александр Ищенко поздравил 23 февраля бойцов СВО в Новочеркасском госпитале

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Для солдат организовали праздничный концерт и вручили подарки.
«Сегодня день, когда мы все должны сказать спасибо нашим защитникам», - подчеркнул
председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь реготделения партии Александр Ищенко.
Он напомнил, что сейчас на федеральном, областном, муниципальном уровнях разрабатываются и реализуются различные программы по поддержке участников СВО и членов их семей. Поздравления получили и военные врачи. Также была достигнута договоренность об оказании помощи госпиталю.
«Мы решили разнообразить свободное время бойцов и передадим в госпиталь интерактивные, настольные игры, чтобы у ребят был интересный досуг», - подчеркнул Дмитрий Татьянченко, представляющий проект «Единая страна – доступная среда».
Слова уважения защитникам страны выразил депутат Шахтинской городской Думы Аркадий Горцевской, который сам является выпускником Новочеркасского суворовского военного училища МВД России, а сегодня организует передачу транспорта на передовую.
«Вместе с неравнодушными предпринимателями сейчас работаем по направлению, связанному с автотранспортом. Отправляем автомобили на новые территории, передали два автомобиля в помощь нашим бойцам. А сегодня приехали сюда, к нашим ребятам. Сделаем все, что в наших силах для того, чтобы они поскорее выздоровели и вернулись к своим семьям», - подчеркнул шахтинский парламентарий.
Добавим, в эти же дни депутаты и волонтеры поздравляют семьи мобилизованных и
добровольцев в Ростовской области.