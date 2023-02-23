Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Жители садового товарищества «Виноградарь» обратились с инициативой к департаменту транспорта. Она касается маршрута № 28 «Сельмаш — с/т „Виноградарь“.
Горожане попросили организовать движение по улице Каскадная, переулку Днепровский и далее по маршруту в обоих направлениях. В результат появится транспортная связь с поликлиникой, школами и детскими садами.
Теперь мнением по этому поводу поинтересовались у всех местных жителей. Отдать свой голос можно на портале «Активный ростовчанин» до 5 марта.
Ранее стало известно, что в центре Ростова запретят остановку по Доломановскому с 11 марта.