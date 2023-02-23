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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Департамент транспорта предложил изменить маршрут №28 в Ростове-на-Дону

23 февраля 2023, 10:33
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос изменения схемы движения автобусов на маршруте №28, сообщили в мэрии.

Жители садового товарищества «Виноградарь» обратились с инициативой к департаменту транспорта. Она касается маршрута № 28 «Сельмаш — с/т „Виноградарь“.

Горожане попросили организовать движение по улице Каскадная, переулку Днепровский и далее по маршруту в обоих направлениях. В результат появится транспортная связь с поликлиникой, школами и детскими садами.

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Теперь мнением по этому поводу поинтересовались у всех местных жителей. Отдать свой голос можно на портале «Активный ростовчанин» до 5 марта.

Ранее стало известно, что в центре Ростова запретят остановку по Доломановскому с 11 марта.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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