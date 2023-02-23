Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Происшествие случилось в Батайске на пересечении Максима Горького и Энгельса. Водитель Land Rover проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Accent.
Из-за удара Hyundai сбил пешехода. Травмы получили водитель этой машины и сбитый человек.
«Их доставили в больницу, где им была оказана разовая медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП», — сказано в сообщении.
Ранее пять легковых машин и одна «ГАЗель» столкнулись в Ростове у РГУПСа 22 февраля.