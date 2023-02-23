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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Два человека пострадали в аварии со сбитым пешеходом в Ростовской области

23 февраля 2023, 12:04
Фото: 1mi
В Ростовской области столкнулись две машины и сбили пешехода, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в Батайске на пересечении Максима Горького и Энгельса. Водитель Land Rover проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Accent. 

Из-за удара Hyundai сбил пешехода. Травмы получили водитель этой машины и сбитый человек. 

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«Их доставили в больницу, где им была оказана разовая медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП», — сказано в сообщении.

Ранее пять легковых машин и одна «ГАЗель» столкнулись в Ростове у РГУПСа 22 февраля.

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