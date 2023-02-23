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Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Из Ростова-на-Дону пустят поезда на Масленицу в Азов и Таганрог с 25 февраля

23 февраля 2023, 07:01
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону смогут на Масленицу отправиться на электричке в Азов и Таганрог, сообщает СКЖД

Так, 25 и 26 февраля можно будет отправиться в Таганрог, где состоится экскурсия «Масленица. Все включено!». Состав отправится с вокзала Ростов-Пригородный в 10 часов, в пути придется провести полтора часа. Стоимость билета составляет 147 рублей.

В Азове состоится праздник «Широкая Масленица на Дону», попасть на него можно 26 числа. Электричка из Ростова отправится в 12.32 мск, она прибудет в 13.40. За билет придется отдать 84 рубля. 

Ранее ростовский диетолог Кривошей объяснила, с чем нельзя есть блины на Масленицу. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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