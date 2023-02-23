Так, 25 и 26 февраля можно будет отправиться в Таганрог, где состоится экскурсия «Масленица. Все включено!». Состав отправится с вокзала Ростов-Пригородный в 10 часов, в пути придется провести полтора часа. Стоимость билета составляет 147 рублей.