Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Так, 25 и 26 февраля можно будет отправиться в Таганрог, где состоится экскурсия «Масленица. Все включено!». Состав отправится с вокзала Ростов-Пригородный в 10 часов, в пути придется провести полтора часа. Стоимость билета составляет 147 рублей.
В Азове состоится праздник «Широкая Масленица на Дону», попасть на него можно 26 числа. Электричка из Ростова отправится в 12.32 мск, она прибудет в 13.40. За билет придется отдать 84 рубля.
Ранее ростовский диетолог Кривошей объяснила, с чем нельзя есть блины на Масленицу. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.