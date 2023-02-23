Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В понедельник, 27 февраля, света не будет в переулках Семашко, Газетный, на улицах Пешкова, Ленина, Заводская, Магнитогорская. Также это коснется улиц Кагальницкая, Тюхряева, Рябышева, Вити Черевичкина, 34-я линия, 36-я линия и 38-я линия.
Во вторник обесточат улицы 34-я линия, 36-я линия, 38-я линия, Тюхряева, Кагальницкая, Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая. Это затронет переулки Серебряный, Белозёрский.
В среду, 1 марта, электричество выключат на улицах Украинская, Алтайская, Белорусская, в переулках Танаисский, Тузлов, Покровский, Чертковский.
В четверг ограничения будут действовать по улицам 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Новая, проспектам Шолохова и Мира.
В пятницу света не будет на улице Еременко и проспекте 40-летия Победы.