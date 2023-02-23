В понедельник, 27 февраля, света не будет в переулках Семашко, Газетный, на улицах Пешкова, Ленина, Заводская, Магнитогорская. Также это коснется улиц Кагальницкая, Тюхряева, Рябышева, Вити Черевичкина, 34-я линия, 36-я линия и 38-я линия.