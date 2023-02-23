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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 27 февраля и по 5 марта

23 февраля 2023, 06:04
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону после праздников пройдут отключения электричества на нескольких улицах в период с 27 февраля по 5 марта, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 27 февраля, света не будет в переулках Семашко, Газетный, на улицах Пешкова, Ленина, Заводская, Магнитогорская. Также это коснется улиц Кагальницкая, Тюхряева, Рябышева, Вити Черевичкина, 34-я линия, 36-я линия и 38-я линия.

Во вторник обесточат улицы 34-я линия, 36-я линия, 38-я линия, Тюхряева, Кагальницкая, Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая. Это затронет переулки Серебряный, Белозёрский.

В среду, 1 марта, электричество выключат на улицах Украинская, Алтайская, Белорусская, в переулках Танаисский, Тузлов, Покровский, Чертковский.

В четверг ограничения будут действовать по улицам 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Новая, проспектам Шолохова и Мира.

В пятницу света не будет на улице Еременко и проспекте 40-летия Победы.

 

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