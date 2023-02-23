В данный момент выбирают компанию, которая подготовит проектно-сметную документацию. Это необходимо для ремонта здания Ростовской государственной филармонии, которая находится на улице Большой Садовой.

Родители пожаловались на поборы денег для ремонта школы в Ростовской области

Ранее стало известно, что около 87 млн потратят на проект сохранения здания цирка в Ростове-на-Дону.

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