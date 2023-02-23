Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:12
В данный момент выбирают компанию, которая подготовит проектно-сметную документацию. Это необходимо для ремонта здания Ростовской государственной филармонии, которая находится на улице Большой Садовой.
Победителя конкурса выберут 10 марта 2023 года. Заказчиком выступает ГАУК РО «Ростгостфилармония».
Общая площадь трехэтажного здания составляет 6,4 тысячи квадратных метров. Вместимость большого зала составляет 646 мест, малого — 220 мест.
Ранее стало известно, что около 87 млн потратят на проект сохранения здания цирка в Ростове-на-Дону.