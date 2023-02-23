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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

На проект ремонта здания филармонии в Ростове-на-Дону потратят до 14 млн рублей

23 февраля 2023, 10:08
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на разработку документации для капремонта здания филармонии направят до 14,2 миллиона рублей, говорится в материалах Госзакупок.

В данный момент выбирают компанию, которая подготовит проектно-сметную документацию. Это необходимо для ремонта здания Ростовской государственной филармонии, которая находится на улице Большой Садовой.

Победителя конкурса выберут 10 марта 2023 года. Заказчиком выступает ГАУК РО «Ростгостфилармония».

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Общая площадь трехэтажного здания составляет 6,4 тысячи квадратных метров. Вместимость большого зала составляет 646 мест, малого — 220 мест.

Ранее стало известно, что около 87 млн потратят на проект сохранения здания цирка в Ростове-на-Дону.

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