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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Очевидцы сообщают о мощных взрывах и работе ПВО в Ростовской области днем 23 февраля

23 февраля 2023, 13:24
Фото: 1mi
Жители нескольких населенных пунктов Ростовской области услышали звуки, похожие на взрыв, сообщают СМИ.

Изначально в одном из пабликов, посвященных Таганрогу, в четверг, 23 февраля, появилась фотография неба, на котором видны белые полосы. Автор посчитал, что это может означать работу ПВО. Однако каких-либо официальных подтверждений этого нет.

После этого издание Donday со ссылкой на очевидцев написало, что в районе Таганрога якобы был слышен громкий звук. Говорится, что в некоторых домах будто задрожали стекла.

«Звук слышали в районе границы с ДНР — это села Приморка, Красный Котельщик и Матвеев Курган», — пишет издание.

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Официальной информации о произошедшем не появлялось, она уточняется. Не исключено, что это могут быть провокации со стороны Украины.

Ранее МЧС опровергло угрозу ракетного удара по Ростовской области в феврале.

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