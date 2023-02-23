Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Изначально в одном из пабликов, посвященных Таганрогу, в четверг, 23 февраля, появилась фотография неба, на котором видны белые полосы. Автор посчитал, что это может означать работу ПВО. Однако каких-либо официальных подтверждений этого нет.
После этого издание Donday со ссылкой на очевидцев написало, что в районе Таганрога якобы был слышен громкий звук. Говорится, что в некоторых домах будто задрожали стекла.
«Звук слышали в районе границы с ДНР — это села Приморка, Красный Котельщик и Матвеев Курган», — пишет издание.
Официальной информации о произошедшем не появлялось, она уточняется. Не исключено, что это могут быть провокации со стороны Украины.
Ранее МЧС опровергло угрозу ракетного удара по Ростовской области в феврале.