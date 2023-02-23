Около 10 автомобилей оказались повреждены из-за ямы на дороге в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Яма появилась на улице Сарьяна и из-за дождей и снегопадов она скрылась под водой. Попадающие в нее автомобили выезжают с пробитыми колесами.
«Попал в неприятную ситуацию. Беда у меня, а так же у семи машин случилась на улице Сарьяна», — написал автор.
Пользователи в комментариях написали, что следует обращаться в ГИБДД в таких случаях.
«Попал в аналогичную ситуацию, вызываете ГИБДД, далее автоюрист и автоэкспертиза. Не могут делать дороги нормально, пускай ремонтируют авто. Как показывает судебная практика, суд встает на сторону автомобилиста», — посоветовали пользователи в комментариях.
«Вызывайте ГИБДД и оформляйте ДТП», — сообщили горожане.
«Асфальт растаял вместе со снегом», — пишут ростовчане.
Ранее в центре Ростова дорожников застали за укладкой асфальта поверх снега.