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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Около 10 автомобилей оказались повреждены из-за ямы на дороге в Ростове-на-Дону

23 февраля 2023, 16:33
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за глубокой ямы на дороге водители пробивают колеса на автомобилях, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Яма появилась на улице Сарьяна и из-за дождей и снегопадов она скрылась под водой. Попадающие в нее автомобили выезжают с пробитыми колесами.

«Попал в неприятную ситуацию. Беда у меня, а так же у семи машин случилась на улице Сарьяна», — написал автор.

Пользователи в комментариях написали, что следует обращаться в ГИБДД в таких случаях.

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«Попал в аналогичную ситуацию, вызываете ГИБДД, далее автоюрист и автоэкспертиза. Не могут делать дороги нормально, пускай ремонтируют авто. Как показывает судебная практика, суд встает на сторону автомобилиста», — посоветовали пользователи в комментариях.

«Вызывайте ГИБДД и оформляйте ДТП», — сообщили горожане.

«Асфальт растаял вместе со снегом», — пишут ростовчане.

Ранее в центре Ростова дорожников застали за укладкой асфальта поверх снега.

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