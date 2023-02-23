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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Около 6 млн рублей потратят на ликвидацию свалок в Батайске

23 февраля 2023, 13:53
Фото: 1mi
В Батайске ищут подрядчика, который займется ликвидацией свалочного очага, говорится в материалах Госзакупок.

Компанию выберут в рамках электронного аукциона, итоги станут известны 7 марта. Начальная цена контракта составляет шесть миллионов рублей.

Согласно документации, всего предстоит вывезти 3,4 тысячи кубометров мусора. Компании придется убирать ветки, деревья, листву, бумагу, картон.

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Подрядчик будет проводить работы до 20 декабря 2023 года. Возможно досрочное выполнение работ. 

Ранее стало известно, что в Ростовской области рекультивируют полигоны в пяти городах до конца 2024 года. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

До этого в донском регионе жители перекрыли мусоровозам дорогу к незаконной свалке.

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