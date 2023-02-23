Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Компанию выберут в рамках электронного аукциона, итоги станут известны 7 марта. Начальная цена контракта составляет шесть миллионов рублей.
Согласно документации, всего предстоит вывезти 3,4 тысячи кубометров мусора. Компании придется убирать ветки, деревья, листву, бумагу, картон.
Подрядчик будет проводить работы до 20 декабря 2023 года. Возможно досрочное выполнение работ.
Ранее стало известно, что в Ростовской области рекультивируют полигоны в пяти городах до конца 2024 года. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого в донском регионе жители перекрыли мусоровозам дорогу к незаконной свалке.