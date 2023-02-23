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Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Роспотребнадзору сообщили о возможном загрязнении воздуха в Волгодонске

23 февраля 2023, 15:23
Фото: 1mi
В Роспотребнадзор передали информацию о возможном загрязнении воздуха в Волгодонске Ростовской области, сообщили в Минприроды региона.

Ранее СМИ писали о негативном влиянии работы мебельного цеха. Говорилось, что горожане недовольны запахом гари, который усиливается утром и по вечерам.

«Специалисты министерства собрали все данные и передали в управление Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.

Каменск-Шахтинский попал в список городов России с самым грязным воздухом
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Местных жителей попросили по телефону (863) 283-20-38 сообщать о нарушениях природоохранного законодательства. 

Ранее Каменск-Шахтинский попал в список городов России с самым грязным воздухом. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

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