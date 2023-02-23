Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Ранее СМИ писали о негативном влиянии работы мебельного цеха. Говорилось, что горожане недовольны запахом гари, который усиливается утром и по вечерам.
«Специалисты министерства собрали все данные и передали в управление Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.
Местных жителей попросили по телефону (863) 283-20-38 сообщать о нарушениях природоохранного законодательства.
Ранее Каменск-Шахтинский попал в список городов России с самым грязным воздухом. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.