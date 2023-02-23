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Updated Сегодня, 05:36

Ростовчане заявили о нападении двух человек с битами на мужчину днем 22 февраля

23 февраля 2023, 05:31
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону два человека с битами напали на мужчину и избили его, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, на улице Штахановского двое мужчин подкараулили соседа и избили его битами. В результате очевидцы вызвали сотрудников полиции.

«Правоохранители оперативно прибыли и скрутили нападавших», — написали очевидцы. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

«Этот район не меняется. В студенческие годы очень страшно было жить там», — заявили пользователи в комментариях.

Другие написали, что сам район хороший, просто иногда происходят происшествия.

Ранее в Ростовской области рассказали о добыче грабителей с игрушечным пистолетом.

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