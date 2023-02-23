Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
По их словам, на улице Штахановского двое мужчин подкараулили соседа и избили его битами. В результате очевидцы вызвали сотрудников полиции.
«Правоохранители оперативно прибыли и скрутили нападавших», — написали очевидцы. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
«Этот район не меняется. В студенческие годы очень страшно было жить там», — заявили пользователи в комментариях.
Другие написали, что сам район хороший, просто иногда происходят происшествия.
Ранее в Ростовской области рассказали о добыче грабителей с игрушечным пистолетом.