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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Ростовстат подсчитал стоимость блинов на Масленицу в феврале в 2023 году

23 февраля 2023, 09:27
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону стоимость приготовления одного блина обойдется в сумму от 3 до 4 рублей, сообщает Ростовстат.

Масленица проходит с 20 по 26 февраля. Набор продуктов для приготовления блинов обойдется в 129 рублей. Этот показатель за год увеличился на 7 рублей.

Для оценки брали стоимость литра молока, 400 граммов муки, трех яиц, масла, сахара и соли. В результате получится сделать до 40 блинов.

Если приготовить блины со сметаной, то они обойдутся в 185 рублей. Варенье увеличит стоимость блюда на 35 рублей, мед - на 47 рублей, сгущенка - на 21 рубль. 

Блины с мясным фаршем и творогом будут стоить в среднем до 325 рублей. 

Ранее ростовский диетолог Кривошей объяснила, с чем нельзя есть блины на Масленицу. 

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