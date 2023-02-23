Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Масленица проходит с 20 по 26 февраля. Набор продуктов для приготовления блинов обойдется в 129 рублей. Этот показатель за год увеличился на 7 рублей.
Для оценки брали стоимость литра молока, 400 граммов муки, трех яиц, масла, сахара и соли. В результате получится сделать до 40 блинов.
Если приготовить блины со сметаной, то они обойдутся в 185 рублей. Варенье увеличит стоимость блюда на 35 рублей, мед - на 47 рублей, сгущенка - на 21 рубль.
Блины с мясным фаршем и творогом будут стоить в среднем до 325 рублей.
Ранее ростовский диетолог Кривошей объяснила, с чем нельзя есть блины на Масленицу.