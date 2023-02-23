Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Ограничения будут вводить с 1 по 3 марта с 12 до 15 часов. В это время специалисты проведут технические работы.
«Планируется перевесить провода на одном из участков улицы Кузнечной. Из-за этого нужно заранее планировать маршруты передвижения», — сказано в сообщении.
Ранее в Таганроге прокомментировали повышение стоимости проезда в трамвае. Это назвали экономически обоснованным.
До этого губернатор Василий Голубев обозначил сроки подписания концессии по трамваям в Ростове.