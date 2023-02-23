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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

С 1 по 3 марта таганрогские трамваи будут делать перерывы в работе

23 февраля 2023, 11:05
Фото: 1mi
В Таганроге в начале марта трамваи будут делать перерывы в работе.

Ограничения будут вводить с 1 по 3 марта с 12 до 15 часов. В это время специалисты проведут технические работы.

«Планируется перевесить провода на одном из участков улицы Кузнечной. Из-за этого нужно заранее планировать маршруты передвижения», — сказано в сообщении.

Василий Голубев обозначил сроки подписания концессии по трамваям в Ростове
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Ранее в Таганроге прокомментировали повышение стоимости проезда в трамвае. Это назвали экономически обоснованным.

До этого губернатор Василий Голубев обозначил сроки подписания концессии по трамваям в Ростове.

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