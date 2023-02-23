Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Изданию ТАСС в полиции Мариуполя рассказали, что отработала система ПВО. Говорилось, что это якобы произошло в районе морского порта.
Напомним, что Мариуполь находится недалеко от Ростовской области. Издание Donday со ссылкой на жителей донского региона писало, что в четверг они якобы слышали громкие хлопки.
А в соцсетях опубликовали фотографию неба с белым следом. Пользователи в комментариях предполагали, что это может быть ПВО. Но это до сих пор остается только догадками.
Официальной информации об этой ситуации не было, она уточняется.