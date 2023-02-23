rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:11

Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:37

Updated Сегодня, 19:37

Стала известна возможная причина хлопков в районе Таганрога

23 февраля 2023, 19:11
Фото: 1mi
В районе морского порта Мариуполя, по информации СМИ, могла сработать система ПВО. В этот же день жители Ростовской области рассказали о громких звуках.

Изданию ТАСС в полиции Мариуполя рассказали, что отработала система ПВО. Говорилось, что это якобы произошло в районе морского порта.

Напомним, что Мариуполь находится недалеко от Ростовской области. Издание Donday со ссылкой на жителей донского региона писало, что в четверг они якобы слышали громкие хлопки.

А в соцсетях опубликовали фотографию неба с белым следом. Пользователи в комментариях предполагали, что это может быть ПВО. Но это до сих пор остается только догадками.

Официальной информации об этой ситуации не было, она уточняется.

 

 

#Илья Протвинов#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовской области дорожают блины, слышен грохот и потратят 87 млн для здания цирка
Сегодня, 18:08
В Ростове-на-Дону отказались от перевозчика, который не выводил автобусы на линию
Сегодня, 17:17
Заморозки до минус 9 градусов ожидаются 24 февраля в Ростовской области
Сегодня, 17:48
Роспотребнадзору сообщили о возможном загрязнении воздуха в Волгодонске
Сегодня, 15:23
В Ростове-на-Дону отказались от перевозчика, который не выводил автобусы на линию
Сегодня, 17:17
Около 10 автомобилей оказались повреждены из-за ямы на дороге в Ростове-на-Дону
Сегодня, 16:33