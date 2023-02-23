Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Следователям удалось установить, что двое инспекторов компании получили 350 тысяч рублей от представителя частой организации. Таким образом последнему предложили избежать наказания за нарушения, выявленные в ходе проверки.
Во время передачи средств прошла операция по задержанию участников. После этого завели уголовное дело.
В данный момент принимают решение об избрании меры пресечения задержанным. Вместе с этим выясняются все детали совершенного преступления.
Ранее в Ростове водоканал объявил об увольнении четырех инспекторов-вымогателей.