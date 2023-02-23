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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Стали известны подробности уголовного дела против сотрудников Ростовводоканала

23 февраля 2023, 07:36
Фото: 1mi
Двое сотрудников Ростовводоканала стали фигурантами уголовного дела из-за коммерческого подкупа, заявили в областном УСКР.

Следователям удалось установить, что двое инспекторов компании получили 350 тысяч рублей от представителя частой организации. Таким образом последнему предложили избежать наказания за нарушения, выявленные в ходе проверки. 

Во время передачи средств прошла операция по задержанию участников. После этого завели уголовное дело. 

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В данный момент принимают решение об избрании меры пресечения задержанным. Вместе с этим выясняются все детали совершенного преступления. 

Ранее в Ростове водоканал объявил об увольнении четырех инспекторов-вымогателей. 

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