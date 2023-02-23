Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Напомним, что ростовчане провели первый в этом году домашний матч. Команда играла с «Уралом», встреча завершилась со счетом 1:1.
«Бить вперед и все — больше на этом поле ничего невозможно сделать. Если бы мы пытались играть, как играем обычно, то проиграли бы со счетом 0:5», — заявил тренер.
Он добавил, что в Москве бывают нормальные поля даже в это время года. По его словам, тренировочное поле «Ростова» в разы лучше, чем на стадионе «Ростов-Арена».
Ранее ФК «Ростов» проиграл суд водоканалу и получил еще один иск на 600 тыс рублей.