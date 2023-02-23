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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

«На этом поле ничего не сделать»: Карпин заявил, что игре «Ростова» помешал газон

23 февраля 2023, 06:26
Фото: 1mi

Тренер Карпин раскритиковал состояние газона на «Ростов-Арене»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил о плохом состоянии газона на стадионе «Ростов-Арена», говорится на сайте клуба.

Напомним, что ростовчане провели первый в этом году домашний матч. Команда играла с «Уралом», встреча завершилась со счетом 1:1.

«Бить вперед и все — больше на этом поле ничего невозможно сделать. Если бы мы пытались играть, как играем обычно, то проиграли бы со счетом 0:5», — заявил тренер.

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Он добавил, что в Москве бывают нормальные поля даже в это время года. По его словам, тренировочное поле «Ростова» в разы лучше, чем на стадионе «Ростов-Арена».

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