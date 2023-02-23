Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Компания «Самаравтотранс» перестала выводить транспорт на маршруте №126. Не хватало автобусов на маршрутах №226 и №232.
«В результате прекратили действие свидетельств, выданных транспортной компании. После этого провели доконкурсные процедуры», — сказано в сообщении.
С 9 февраля эти маршруты обслуживает новый перевозчик «Кварта-1». На линии выводят автобусы не старше 2019 года выпуска.
Ранее власти в Ростове-на-Дону заявили об отсутствии дефицита запчастей для автобусов.