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Posted Сегодня, 17:17

Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

В Ростове-на-Дону отказались от перевозчика, который не выводил автобусы на линию

23 февраля 2023, 17:17. Обновлено в 17:19
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону перестали работать с перевозчиком, который не выводил на линию нужное количество автобусов, сообщили в Минтрансе региона.

Компания «Самаравтотранс» перестала выводить транспорт на маршруте №126. Не хватало автобусов на маршрутах №226 и №232.

«В результате прекратили действие свидетельств, выданных транспортной компании. После этого провели доконкурсные процедуры», — сказано в сообщении.

С 9 февраля эти маршруты обслуживает новый перевозчик «Кварта-1». На линии выводят автобусы не старше 2019 года выпуска.

Ранее власти в Ростове-на-Дону заявили об отсутствии дефицита запчастей для автобусов. 

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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