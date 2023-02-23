В Ростове-на-Дону перестали работать с перевозчиком, который не выводил на линию нужное количество автобусов, сообщили в Минтрансе региона.

Компания «Самаравтотранс» перестала выводить транспорт на маршруте №126. Не хватало автобусов на маршрутах №226 и №232. «В результате прекратили действие свидетельств, выданных транспортной компании. После этого провели доконкурсные процедуры», — сказано в сообщении. С 9 февраля эти маршруты обслуживает новый перевозчик «Кварта-1». На линии выводят автобусы не старше 2019 года выпуска. Ранее власти в Ростове-на-Дону заявили об отсутствии дефицита запчастей для автобусов.