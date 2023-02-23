Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Согласно данным Ростовстата, придется потратить около 129 рублей для приготовления блинов. Этих денег хватит, чтобы купить литра молока, 400 граммов муки, три яйца, масло, сахар и соль.
Всего получится приготовить около 40 блинов, получается, что один стоит около четырех рублей. Если добавлять начинки, то стоимость увеличится.
К примеру, блины с мясным фаршем и творогом будут стоить в среднем до 325 рублей. В целом стоимость приготовления блинов за год увеличилась на семь рублей.
Издание Donday со ссылкой на очевидцев написало, что они якобы слышали звуки, похожие на взрывы. Говорилось, что это случилось в районе Таганрога, а в некоторых домах будто дрожали стекла.
«Звук слышали в районе границы с ДНР — это села Приморка, Красный Котельщик и Матвеев Курган», — говорилось в публикации.
Кроме того, пользователи в соцсетях опубликовали фотографию неба с белыми следами. Они предположили, что это может быть работа ПВО.
Но никакой официальной информации по этому поводу не было, она уточняется. Не исключено, что это могут быть провокации со стороны Украины.
В Ростове начали поиск подрядчика, который за 87 миллионов рублей подготовит документацию для сохранения «Здания Государственного цирка, 1957 г., арх. Г.А. Петров, А.В. Барулин». Компанию выберут на конкурсной основе, она станет известна 9 марта.
Ранее ремонтные работы в цирке, а также его реставрация неоднократно откладывались. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.