Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Большинство мужчин проживают в сельской местности - 48,1% от общего числа. Остальные для жизни выбрали города.
Около 42% представителей мужского пола в регионе имеют среднее профессиональное образование, еще 22% - высшее. Многие выступают за здоровый образ жизни.
«Примерно 13% мужчин каждый день съедают 400 граммов овощей и фруктов, около 25% — занимаются спортом самостоятельно. Еще 11% — ходят в спортзалы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что свободное время около 20% мужчин проводят вдали от города.
Напомним, что в Ростовской области снизились темпы вымирания населения после 2022 года.