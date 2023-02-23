rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Ростовской области посчитали количество мужчин и узнали, где они живут

23 февраля 2023, 08:27
Фото: 1mi
В Ростовской области проживают 1,9 миллиона мужчин, сообщает Ростовстат.

Большинство мужчин проживают в сельской местности - 48,1% от общего числа. Остальные для жизни выбрали города. 

Около 42% представителей мужского пола в регионе имеют среднее профессиональное образование, еще 22% - высшее. Многие выступают за здоровый образ жизни.

RostovGazeta посчитала, насколько обеднели ростовчане за год
Узнать подробнее

«Примерно 13% мужчин каждый день съедают 400 граммов овощей и фруктов, около 25% — занимаются спортом самостоятельно. Еще 11% — ходят в спортзалы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что свободное время около 20% мужчин проводят вдали от города.

Напомним, что в Ростовской области снизились темпы вымирания населения после 2022 года.

Читайте также:
Таксистов обвинили в ухудшении статистики аварийности в Ростове-на-Дону в 2021 году
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Мужчина
Подпишитесь
Ростовчан призвали не верить радио, напугали «ледником Судного дня» и оргиями в баре
Вчера, 17:01
«Вредная молочка»: эксперты рассказали, какие продукты опасны для ростовчан
Вчера, 18:11
Жители Таганрога попросили Путина спасти город от упадка и коррупции
Вчера, 16:25
Еще три семьи из дома на Кривошлыковском, 4 в Ростов получили деньги за свои квартиры
Вчера, 15:36
Улица Жириновского первой появится в Таганроге, а не в Ростове
Вчера, 15:09
«Недобросовестные подрядчики»: крупные госзакупки отдела МВД Аксайского района
Вчера, 17:20