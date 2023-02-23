Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Напомним, что 20 февраля регистрировали 73 пациентов, на следующий день - 107 заболевших. А 22 числа их оказалось более 250.
Известно, что за последние сутки в регионе никто не умер из-за коронавируса. Госпитализировали 22 человек, выздоровели 154 пациента.
Прививки против COVID-19 за все время сделали 2,9 миллиона добровольцев.
Ранее через прокуратуру добилась фельдшер из Ростовской области выплат за заражение ковидом.