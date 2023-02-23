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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Ростовской области снова начался рост заболеваемости коронавирусом в феврале

23 февраля 2023, 11:31
Фото: 1mi
В Ростовской области за последние сутки подтвердили 305 случаев заболевания коронавирусом, говорится в официальной статистике.

Напомним, что 20 февраля регистрировали 73 пациентов, на следующий день - 107 заболевших. А 22 числа их оказалось более 250.

Известно, что за последние сутки в регионе никто не умер из-за коронавируса. Госпитализировали 22 человек, выздоровели 154 пациента. 

В Ростовской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом в 2023 году
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Прививки против COVID-19 за все время сделали 2,9 миллиона добровольцев. 

Ранее через прокуратуру добилась фельдшер из Ростовской области выплат за заражение ковидом. 

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