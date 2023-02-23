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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Вахрушев рассказал, как будут проводить дноуглубление в Ростовской области

23 февраля 2023, 14:05
Фото: 1mi
В Ростовской области намерены провести дноуглубительные работы в объеме 1,1 миллиона кубометров, сообщил директор Азовского бассейнового филиала Росморпорта Андрей Вахрушев.

Основные работы пройдут Таганрогском подходном канале, объем работ составит 952 тысячи кубометров. Другая часть мероприятий будет организована на Азово-Донском морском канале.

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Издание «ПортНьюс» пишет, что некоторые работы компания проведет самостоятельно. Для другой части задействуют стороннюю компанию, ее выберут на конкурсной основе.

Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются углубить дно на 43 километрах Дона от Азова до Аксая. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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