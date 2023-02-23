Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Основные работы пройдут Таганрогском подходном канале, объем работ составит 952 тысячи кубометров. Другая часть мероприятий будет организована на Азово-Донском морском канале.
Издание «ПортНьюс» пишет, что некоторые работы компания проведет самостоятельно. Для другой части задействуют стороннюю компанию, ее выберут на конкурсной основе.
Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются углубить дно на 43 километрах Дона от Азова до Аксая. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.