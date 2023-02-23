Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Речь идет о табличках, которые находятся в сквере возле памятника Петру I. Вандалы взяли черный маркер и закрасили надписи.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях раскритиковали поступок хулиганов.
«В основном вандалы с маркерами — это дети в возрасте от 10 до 14 лет. При этом маркеры они используют масляные, не дешевые, значит деньги на них дают родители. Вот и делайте выводы…», — написали горожане.
Другие заявили, что нужно поставить здесь камеры, чтобы никто не нарушал.
Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.