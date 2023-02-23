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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Вандалы в Таганроге испортили таблички с описанием знаковых мест

23 февраля 2023, 13:28
Фото: 1mi
В Таганроге вандалы изрисовали таблички, на которых указаны знаковые места в городе, сообщили горожане в соцсетях.

Речь идет о табличках, которые находятся в сквере возле памятника Петру I. Вандалы взяли черный маркер и закрасили надписи.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях раскритиковали поступок хулиганов.

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«В основном вандалы с маркерами — это дети в возрасте от 10 до 14 лет. При этом маркеры они используют масляные, не дешевые, значит деньги на них дают родители. Вот и делайте выводы…», — написали горожане.

Другие заявили, что нужно поставить здесь камеры, чтобы никто не нарушал.

Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.

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