Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Департамент транспорта города рассказал изданию 161.pу, что на остановках нет посторонних, которые вмешиваются в работу транспорта. Речь идет о тех, кто останавливает автобусы и говорит, когда можно отъезжать.
«В этом году жалобы на подобные случаи не поступали. Если появятся нарушения, то все материалы направят в полицию», — сказано в сообщении.
Ранее ростовчане пожаловались на водителя автобуса, который выборочно впускает пассажиров. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого жители города пожаловались на отсутствие автобусов и ожидание на остановках.