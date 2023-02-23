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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Власти в Ростове-на-Дону опровергли контроль автобусов посторонними в 2023 году

23 февраля 2023, 14:39
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону отсутствуют линейные диспетчеры, которые контролируют работу общественного транспорта, пишут СМИ.

Департамент транспорта города рассказал изданию 161.pу, что на остановках нет посторонних, которые вмешиваются в работу транспорта. Речь идет о тех, кто останавливает автобусы и говорит, когда можно отъезжать.

«В этом году жалобы на подобные случаи не поступали. Если появятся нарушения, то все материалы направят в полицию», — сказано в сообщении.

Ростовчане более 40 минут не могут дождаться автобусов 21 февраля
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Ранее ростовчане пожаловались на водителя автобуса, который выборочно впускает пассажиров. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого жители города пожаловались на отсутствие автобусов и ожидание на остановках.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Автобус#Илья Протвинов
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