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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Власти в Ростове-на-Дону заявили об отсутствии дефицита запчастей для автобусов

23 февраля 2023, 14:50
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на данный момент нет дефицита запчастей и расходных материалов для автобусов, сообщили в департаменте транспорта города.

Издание 161.ру пишет, что в городе есть 1,2 тысячи транспортных средств, среди них 1075 автобусов. Средний возраст транспорта составляет шесть лет.

При этом в августе 2022 года власти сообщили об острой нехватке запчастей. Тогда говорилось, что это может повлиять на выпуск автобусов на маршруты.

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Тогда наблюдалась и нехватка водителей общественного транспорта. 

До этого стало известно, что перевозчики в Ростовской области оказались в тяжелом положении из-за санкций. 

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