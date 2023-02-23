Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Издание 161.ру пишет, что в городе есть 1,2 тысячи транспортных средств, среди них 1075 автобусов. Средний возраст транспорта составляет шесть лет.
При этом в августе 2022 года власти сообщили об острой нехватке запчастей. Тогда говорилось, что это может повлиять на выпуск автобусов на маршруты.
Тогда наблюдалась и нехватка водителей общественного транспорта.
До этого стало известно, что перевозчики в Ростовской области оказались в тяжелом положении из-за санкций.