rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Заморозки до минус 9 градусов ожидаются 24 февраля в Ростовской области

23 февраля 2023, 17:48
Фото: 1mi
В Ростовской области в ночь на пятницу, 24 февраля, может похолодать до минус девяти градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Осадков в этот период не ожидается. Днем столбики термометров покажут ноль градусов и будет облачно. 

В субботу температура поднимется до шести градусов, в воскресенье - до 15. Такая же погода будет и в начале следующей недели. 

Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
Узнать подробнее

Ночные заморозки в регионе прекратятся 26 февраля, когда температура составит плюс четыре градуса. В это время прогнозируют дождливую погоду. 

Ранее более тысячи спасателей дежурили на дорогах Ростовской области из-за снегопада.

Читайте также:
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодойВ Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраляВыезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля из-за непогоды
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовской области дорожают блины, слышен грохот и потратят 87 млн для здания цирка
Сегодня, 18:08
В Ростове-на-Дону отказались от перевозчика, который не выводил автобусы на линию
Сегодня, 17:17
Роспотребнадзору сообщили о возможном загрязнении воздуха в Волгодонске
Сегодня, 15:23
В Ростове-на-Дону отказались от перевозчика, который не выводил автобусы на линию
Сегодня, 17:17
Около 10 автомобилей оказались повреждены из-за ямы на дороге в Ростове-на-Дону
Сегодня, 16:33