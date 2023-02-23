Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Осадков в этот период не ожидается. Днем столбики термометров покажут ноль градусов и будет облачно.
В субботу температура поднимется до шести градусов, в воскресенье - до 15. Такая же погода будет и в начале следующей недели.
Ночные заморозки в регионе прекратятся 26 февраля, когда температура составит плюс четыре градуса. В это время прогнозируют дождливую погоду.
Ранее более тысячи спасателей дежурили на дорогах Ростовской области из-за снегопада.