Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В четверг, 23 февраля, сохранятся заморозки с температурой до минус трех градусов. Будет облачно, осадков не ожидается.
Ночью может похолодать до минус девяти градусов, а днем в пятницу температура поднимется до нуля градусов. В остальном погода не изменится.
В субботу, 25 февраля, потеплеет до шести градусов, в воскресенье - до девяти. А в следующий понедельник столбики термометров покажут 12 градусов.
Все эти дни будет облачно, но в ночь на 28 февраля пройдут снег с дождем. Осадки прекратятся ближе к утру.
Ранее цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда.