rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Жителям в Ростове-на-Дону рассказали, когда начнется потепление в феврале

23 февраля 2023, 04:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с 25 февраля должно начаться потепление, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг, 23 февраля, сохранятся заморозки с температурой до минус трех градусов. Будет облачно, осадков не ожидается. 

Ночью может похолодать до минус девяти градусов, а днем в пятницу температура поднимется до нуля градусов. В остальном погода не изменится. 

Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды
Узнать подробнее

В субботу, 25 февраля, потеплеет до шести градусов, в воскресенье - до девяти. А в следующий понедельник столбики термометров покажут 12 градусов. 

Все эти дни будет облачно, но в ночь на 28 февраля пройдут снег с дождем. Осадки прекратятся ближе к утру. 

Ранее цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда.

Читайте также:
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодойВ Ростовской области четыре крупных города могут остаться без воды из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Прогноз погоды
Подпишитесь
Ростовчан призвали не верить радио, напугали «ледником Судного дня» и оргиями в баре
Вчера, 17:01
«Вредная молочка»: эксперты рассказали, какие продукты опасны для ростовчан
Вчера, 18:11
Жители Таганрога попросили Путина спасти город от упадка и коррупции
Вчера, 16:25
Еще три семьи из дома на Кривошлыковском, 4 в Ростов получили деньги за свои квартиры
Вчера, 15:36
Улица Жириновского первой появится в Таганроге, а не в Ростове
Вчера, 15:09
«Недобросовестные подрядчики»: крупные госзакупки отдела МВД Аксайского района
Вчера, 17:20