Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
По их словам, сейчас электричества нет в садовом товариществе «Восход-2». Причиной стал зверек, который залез в трансформатор и его ударило током.
«Ответственные службы отказываются ремонтировать. Сказали нам проводить работы за свой счет», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
«Погреться хотел, жестокая смерть», — заявили пользователи в комментариях.
Ранее 10 населенных пунктов под Ростовом оставались без воды из-за перебоев с электричеством.