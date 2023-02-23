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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Зверек оставил без света садовое товарищество в Ростове-на-Дону днем 23 февраля

23 февраля 2023, 10:18
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону садовое товарищество осталось без электричества из-за пушистого зверька, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, сейчас электричества нет в садовом товариществе «Восход-2». Причиной стал зверек, который залез в трансформатор и его ударило током.

«Ответственные службы отказываются ремонтировать. Сказали нам проводить работы за свой счет», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

«Погреться хотел, жестокая смерть», — заявили пользователи в комментариях.

Ранее 10 населенных пунктов под Ростовом оставались без воды из-за перебоев с электричеством.

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