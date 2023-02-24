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Автобусные рейсы «Москва-Ростов-на-Дону» возглавили рейтинг востребованных маршрутов

24 февраля 2023, 05:46
Фото: pxhere.com
Автобусные рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону возглавили рейтинг самых популярных маршрутов этой зимы, об этом сообщили аналитики Туту.

Согласно данным РИА «Новости», автобусный рейс «Москва — Ростов-на-Дону» возглавил рейтинг самых популярных маршрутов для зимних путешествий. Причиной этого стало закрытие местного аэропорта Платов, который прекратил работу ровно один год назад вместе с началом спецоперации на Украине. С тех пор пассажиры предпочитают добираться из столицы в Ростов-на-Дону альтернативными путями — на поезде или автобусе. В настоящее время стоимость билетов составляет не менее 1,5 тысячи рублей.

Также в связи с закрытием аэропорта Кубани, на пятое место рейтинга с 386-й строки списка поднялся маршрут «Москва — Краснодар». Это наиболее вероятно связано с закрытием местного аэропорта, хотя на Кубани работающим остался аэропорт города Сочи.

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Вместе с этим аналитики сообщают, что за три зимних месяца средний чек на поездки вырос на 12% и составляет 947 рублей. Кроме того, этой зимой самыми популярными зарубежными направлениями поездок стали маршруты из Санкт-Петербурга в Хельсинки и Таллин, стоимость которых составляет 4,7 и 2,9 тысячи рублей соответственно, а также автобусные рейсы «Москва-Минск» за 1,8 тысячи рублей.

Ранее из Ростова в Кисловодск запустили регулярные автобусы.

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