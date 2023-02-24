Согласно данным РИА «Новости», автобусный рейс «Москва — Ростов-на-Дону» возглавил рейтинг самых популярных маршрутов для зимних путешествий. Причиной этого стало закрытие местного аэропорта Платов, который прекратил работу ровно один год назад вместе с началом спецоперации на Украине. С тех пор пассажиры предпочитают добираться из столицы в Ростов-на-Дону альтернативными путями — на поезде или автобусе. В настоящее время стоимость билетов составляет не менее 1,5 тысячи рублей.