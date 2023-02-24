Напомним, во вторник, 21 февраля, появилась петиция, в которой жительница Таганрога обращалась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой защитить город от упадка и «скандальных» бывших чиновников из администрации Пролетарского района Ростова. Инициатор кампании обратила внимание не только на давние проблемы города, но и на слухи о странном ранении нового замглавы администрации Таганрога Егора Долматова.