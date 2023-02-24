rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Более 3 тысяч дончан подписали петицию о спасении Таганрога от скандальных чиновников

24 февраля 2023, 07:05
Фото: donland.ru
Более трех тысяч жителей Ростовской области подписали петицию о спасении Таганрога от бывших чиновников администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, которые ранее попадали в скандалы, сведения об этом появились на глобальной платформе общественных кампаний.

Напомним, во вторник, 21 февраля, появилась петиция, в которой жительница Таганрога обращалась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой защитить город от упадка и «скандальных» бывших чиновников из администрации Пролетарского района Ростова. Инициатор кампании обратила внимание не только на давние проблемы города, но и на слухи о странном ранении нового замглавы администрации Таганрога Егора Долматова.

«Это уже даже не плевок, это реально наглый смех нам всем в лицо» — возмутились горожане в соцсетях, сообщив, что разместили текст петиции и на портале Kremlin.ru.

«Кто чья любовница»: эксперт о петиции против назначенных чиновников в Таганроге
Узнать подробнее

«Все правильно. Надо менять некомпетентное руководство. И пришлые нам не нужны. Нужен грамотный хозяйственник, который любит наш город и поднимет его. Не на словах, а на деле», — заметили таганрожцы.

«У людей накипело от бардака», — в заключение добавили жители.

На момент публикации материала петицию подписали почти 3,2 тысячи дончан. 

Ранее стало известно, что чиновница из Ростова Стелла Руф заняла должность главы МКУ «Благоустройство» в Таганроге.

Читайте также:
Жители Таганрога попросили Путина спасти город от упадка и коррупцииЕгор Долматов вступил в должность зама сити-менеджера Таганрога по ЖКХ с 27 январяИсточники представили новую версию покушения на замглавы Таганрога Долматова
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Таганрог#Ростов#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовской области дорожают блины, слышен грохот и потратят 87 млн для здания цирка
Вчера, 18:08
«Специалист по нитратам»: в Ростове в «Магните» заметили бегающего мышонка
Сегодня, 06:20
В Ростове-на-Дону отказались от перевозчика, который не выводил автобусы на линию
Вчера, 17:17
Роспотребнадзору сообщили о возможном загрязнении воздуха в Волгодонске
Вчера, 15:23