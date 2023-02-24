Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Напомним, во вторник, 21 февраля, появилась петиция, в которой жительница Таганрога обращалась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой защитить город от упадка и «скандальных» бывших чиновников из администрации Пролетарского района Ростова. Инициатор кампании обратила внимание не только на давние проблемы города, но и на слухи о странном ранении нового замглавы администрации Таганрога Егора Долматова.
«Это уже даже не плевок, это реально наглый смех нам всем в лицо» — возмутились горожане в соцсетях, сообщив, что разместили текст петиции и на портале Kremlin.ru.
«Все правильно. Надо менять некомпетентное руководство. И пришлые нам не нужны. Нужен грамотный хозяйственник, который любит наш город и поднимет его. Не на словах, а на деле», — заметили таганрожцы.
«У людей накипело от бардака», — в заключение добавили жители.
На момент публикации материала петицию подписали почти 3,2 тысячи дончан.
Ранее стало известно, что чиновница из Ростова Стелла Руф заняла должность главы МКУ «Благоустройство» в Таганроге.