rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

До +10 °С потеплеет в Ростове и Таганроге в выходные 25 и 26 февраля

24 февраля 2023, 12:50
Фото: pxhere.com
В Ростове и Таганроге ожидается потепление как минимум до 10 градусов тепла в выходные 25 и 26 февраля, об этом сообщили синоптики.
Сюжет
Погода

Метеорологи объявили, что в последние выходные зимы 25 и 26 февраля в центральную и южную часть Ростовской области придет фронт теплых воздушных масс, благодаря которым дневная температура поднимется до +10 градусов и выше.

Так в Таганроге ожидается, что в субботу воздух прогреется до +6 градусов, а уже в воскресенье температура достигнет отметки в +10 градусов тепла. При этом в городе не ожидается никаких осадков, а ветер окажется достаточно слабым — всего четыре места в секунду.

До +16 потеплеет в Ростове на длинных выходных в феврале
Узнать подробнее

Аналогичная погода ожидается и в Ростове, где воздух прогреется 25 февраля до +7 градусов тепла, а уже на следующий день температура поднимется еще на девять градусов. Погода будет относительно безветренной и сухой, а ночи — теплыми с минимальной температурой +5 градусов. Правда, такие метеорологические условия продержатся в Ростове только до вторника.

Читайте также:
До +8 потеплеет в Ростове в четверг, 19 январяВ Ростовской области потеплеет до +10 °С с 18 январяСразу на 15 градусов потеплеет в Ростовской области до 13 января
#Надежда Пустяк#Происшествие#Прогноз погоды#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог
Подпишитесь
Год, который изменил все: как спецоперация на Украине отразилась на жизни ростовчан
Сегодня, 11:40
Театральная площадь Ростова получила статус ОКН Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 11:20
В Ростовской области на поиски экстремистов выделили около 3,6 миллиона рублей
Сегодня, 11:06
В Ростовской области ночью 24 февраля в гараже взорвался BMW
Сегодня, 07:49
«Красиво деньги летят»: ростовчане раскритиковали салют в День защитника Отечества
Сегодня, 07:34
Более 3 тысяч дончан подписали петицию о спасении Таганрога от скандальных чиновников
Сегодня, 07:05