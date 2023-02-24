Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Метеорологи объявили, что в последние выходные зимы 25 и 26 февраля в центральную и южную часть Ростовской области придет фронт теплых воздушных масс, благодаря которым дневная температура поднимется до +10 градусов и выше.
Так в Таганроге ожидается, что в субботу воздух прогреется до +6 градусов, а уже в воскресенье температура достигнет отметки в +10 градусов тепла. При этом в городе не ожидается никаких осадков, а ветер окажется достаточно слабым — всего четыре места в секунду.
Аналогичная погода ожидается и в Ростове, где воздух прогреется 25 февраля до +7 градусов тепла, а уже на следующий день температура поднимется еще на девять градусов. Погода будет относительно безветренной и сухой, а ночи — теплыми с минимальной температурой +5 градусов. Правда, такие метеорологические условия продержатся в Ростове только до вторника.