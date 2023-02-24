Аналогичная погода ожидается и в Ростове, где воздух прогреется 25 февраля до +7 градусов тепла, а уже на следующий день температура поднимется еще на девять градусов. Погода будет относительно безветренной и сухой, а ночи — теплыми с минимальной температурой +5 градусов. Правда, такие метеорологические условия продержатся в Ростове только до вторника.