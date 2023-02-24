Генеральная балка и жидкие нечистоты: куда в Ростове выбрасывали мусор сто лет назад

«Генеральная балка, проходящая через сад, начинается у имения Шабаева и тянется до впадения в Темерник, имея всего длины 880 саж. Балка эта рассадница всяких болезней и миазмов и одна из главных причин отсутствия естественного прироста населения, какое мы замечаем до 1884 года. И странно, что до 1884 года никто не обращает на эту балку должного внимания. А.М. Байков в 1884 году представляет городу проект закрытия Генеральной балки, устройством каменной сточной трубы, и в том же году приступает к выполнению своего проекта. Но так как и посторонние лица могут спускать в проектируемую трубу жидкие нечистоты, то признано справедливым участие в расходах по сооружению трубы и частных лиц. К 1 января 1886 года закрыто Генеральной балки трубой на средства города 160 саж. и частными лицами 233 саж.; осталось закрыть: городу 170 и частным лицам 335 саж. Закрытие Генеральной балки близится к концу».