Генеральная балка и жидкие нечистоты: куда в Ростове выбрасывали мусор сто лет назад

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Здесь, по дну балки, протекал ручей, который именовали Безымянным. Он впадал в Темерник.
Со временем вокруг балки стали строиться частные дома. А балка стала главной свалкой города. Ее использовали как большую выгребную яму. И, конечно, санитарная ситуация в городе оставляла желать лучшего.
И это продолжалось до тех пор, пока за дело не взялся легендарный ростовский голова Андрей Матвеевич Байков.
Вот как об этом писал известный общественный деятель, гласный Нахичеванской Думы, публицист и автор «Истории города Ростова-на-Дону» Григорий Христофорович Чалхушьян:
«Генеральная балка, проходящая через сад, начинается у имения Шабаева и тянется до впадения в Темерник, имея всего длины 880 саж. Балка эта рассадница всяких болезней и миазмов и одна из главных причин отсутствия естественного прироста населения, какое мы замечаем до 1884 года. И странно, что до 1884 года никто не обращает на эту балку должного внимания. А.М. Байков в 1884 году представляет городу проект закрытия Генеральной балки, устройством каменной сточной трубы, и в том же году приступает к выполнению своего проекта. Но так как и посторонние лица могут спускать в проектируемую трубу жидкие нечистоты, то признано справедливым участие в расходах по сооружению трубы и частных лиц. К 1 января 1886 года закрыто Генеральной балки трубой на средства города 160 саж. и частными лицами 233 саж.; осталось закрыть: городу 170 и частным лицам 335 саж. Закрытие Генеральной балки близится к концу».
Благодаря стараниям ростовского головы Андрея Матвеевича Байкова Генеральная балка в городе как неконтролируемая свалка была закрыта.
Было решено не только закрыть Генеральную балку, но и на ее месте положить трубу. То есть саму балку не только засыпали, но еще и устроили мощеные канавы в каменную трубу для отвода дождевой воды. Другими словами, это место облагородили. И оно перестало быть свалкой нечистот.
Кстати, именно здесь, на окраине города, стали селиться кузнецы. Ростовские кузнецы и дали имя улице Кузнецкой, которую впоследствии переименовали в Пушкинскую.
Конечно, роль ростовского головы Андрея Байкова в истории города, в его развитии, огромна, ее трудно переоценить.
Известный путешественник и очеркист К.А. Скальковский писал: «До выбора Байкова Ростов-на-Дону был маленьким грязным городком, почти деревней. Трудами Байкова, нашедшего себе в составе городского управления несколько деятельных сторонников, Ростов стал одним из первых городов южной России по красоте и благоустройству: явились набережные, мостовые, пожарные команды, сады и т.д.».
Донской краевед и писатель Владимир Сергеевич Сидоров в книге «Четверть тысячелетия» отмечал, что наиболее выдающимися событиями второй половины байковской эпохи стали закрытие Генеральной балки, урегулирование городской застройки, до того развивающейся хаотически, начало работы города с займами, телефонизация, конно-железная дорога, учреждение городской библиотеки, преобразование таможни и ярмарочного комитета. И первый крытый рынок Ростова построили при Байкове, и лютеранскую кирху, и еврейскую хоральную синагогу. Да много чего доброго и важного было сделано при Андрее Матвеевиче для города.
Сегодня улица Пушкинская является украшением южной столицы. А ведь еще в восьмидесятых годах девятнадцатого века вид у этого места был иной. И именно ростовский голова Андрей Байков способствовал тому, чтобы и эта улица, и наш город стали красивыми и цветущими. Вот вам и роль личности в истории.
Георгий Багдыков