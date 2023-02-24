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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Генеральная балка и жидкие нечистоты: куда в Ростове выбрасывали мусор сто лет назад

24 февраля 2023, 13:02
Фото: Автор неизвестен/CC0/wikimedia.org
Вид на Ростов-на-Дону с реки Дон, 1905 год.

Краевед Багдыков рассказал, куда ростовчане выбрасывали мусор сто лет назад

Сегодня мало кто представляет, что Ростов изначально был небольшим городком и заканчивался в районе нынешней Пушкинской. На этом месте располагалась Генеральная балка, которая являлась большой свалкой. Раньше Генеральная балка была северной границей города.

Здесь, по дну балки, протекал ручей, который именовали Безымянным. Он впадал в Темерник.

Со временем вокруг балки стали строиться частные дома. А балка стала главной свалкой города. Ее использовали как большую выгребную яму. И, конечно, санитарная ситуация в городе оставляла желать лучшего.

И это продолжалось до тех пор, пока за дело не взялся легендарный ростовский голова Андрей Матвеевич Байков.

Памятник А. М. Байкову в Ростове-на-Дону
Фото: Липунов Г. А./wikimedia.org / Ск. Анатолий Скнарин

Вот как об этом писал известный общественный деятель, гласный Нахичеванской Думы, публицист и автор «Истории города Ростова-на-Дону» Григорий Христофорович Чалхушьян:

«Генеральная балка, проходящая через сад, начинается у имения Шабаева и тянется до впадения в Темерник, имея всего длины 880 саж. Балка эта рассадница всяких болезней и миазмов и одна из главных причин отсутствия естественного прироста населения, какое мы замечаем до 1884 года. И странно, что до 1884 года никто не обращает на эту балку должного внимания. А.М. Байков в 1884 году представляет городу проект закрытия Генеральной балки, устройством каменной сточной трубы, и в том же году приступает к выполнению своего проекта. Но так как и посторонние лица могут спускать в проектируемую трубу жидкие нечистоты, то признано справедливым участие в расходах по сооружению трубы и частных лиц. К 1 января 1886 года закрыто Генеральной балки трубой на средства города 160 саж. и частными лицами 233 саж.; осталось закрыть: городу 170 и частным лицам 335 саж. Закрытие Генеральной балки близится к концу».

Благодаря стараниям ростовского головы Андрея Матвеевича Байкова Генеральная балка в городе как неконтролируемая свалка была закрыта.

Ростов-на-Дону, ж/д мост через Дон, до 1912 года
Фото: Автор неизвестен/temernik.ru/cc0

Было решено не только закрыть Генеральную балку, но и на ее месте положить трубу. То есть саму балку не только засыпали, но еще и устроили мощеные канавы в каменную трубу для отвода дождевой воды. Другими словами, это место облагородили. И оно перестало быть свалкой нечистот.

Кстати, именно здесь, на окраине города, стали селиться кузнецы. Ростовские кузнецы и дали имя улице Кузнецкой, которую впоследствии переименовали в Пушкинскую.

Конечно, роль ростовского головы Андрея Байкова в истории города, в его развитии, огромна, ее трудно переоценить.

Известный путешественник и очеркист К.А. Скальковский писал: «До выбора Байкова Ростов-на-Дону был маленьким грязным городком, почти деревней. Трудами Байкова, нашедшего себе в составе городского управления несколько деятельных сторонников, Ростов стал одним из первых городов южной России по красоте и благоустройству: явились набережные, мостовые, пожарные команды, сады и т.д.».

Пожарный расчет образца 1910 года.
Фото: Karl Bulla / wikimedia.org

Донской краевед и писатель Владимир Сергеевич Сидоров в книге «Четверть тысячелетия» отмечал, что наиболее выдающимися событиями второй половины байковской эпохи стали закрытие Генеральной балки, урегулирование городской застройки, до того развивающейся хаотически, начало работы города с займами, телефонизация, конно-железная дорога, учреждение городской библиотеки, преобразование таможни и ярмарочного комитета. И первый крытый рынок Ростова построили при Байкове, и лютеранскую кирху, и еврейскую хоральную синагогу. Да много чего доброго и важного было сделано при Андрее Матвеевиче для города.

Сегодня улица Пушкинская является украшением южной столицы. А ведь еще в восьмидесятых годах девятнадцатого века вид у этого места был иной. И именно ростовский голова Андрей Байков способствовал тому, чтобы и эта улица, и наш город стали красивыми и цветущими. Вот вам и роль личности в истории.

Георгий Багдыков

#Елена Янкевич
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