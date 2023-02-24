Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Напомним, 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине. В этот же день на Украине ввели военное положение, а сама страна отказалась от российских и белорусских энергосистем, а также оставила погранпосты на границе с Ростовской областью.
Первое значимое событие, которое спровоцировало начало спецоперации — это рост стоимости покупки валюты до 100 рублей за доллар в первый же день СВО. Ажиотаж был настолько велик, что дончане буквально охотились на банкоматы и отделения банков, где можно было приобрести иностранную валюту.
24 февраля над Ростовской областью и другими приграничными регионами ввели запрет на полеты гражданской авиации. Так аэропорт Платов оказался в числе 11 избранных закрытых аэропортов, которым не позволено осуществлять пассажироперевозки до конца спецоперации на Украине.
Вместе с ним в числе закрытых аэропортов оказались аэровокзалы Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Теперь для полета в другую часть страны или государства ростовчанам и жителям региона необходимо ехать в Москву, Сочи, Минводы или Ставрополь, где находятся ближайшие работающие аэропорты.
Несмотря на режим «закрытого неба» аэропорты продолжают получать субсидии, поддерживающие их существование и оставшийся на работе персонал, оставляя ростовчанам надежду, что когда-нибудь они смогут летать в отпуск или командировки из «родного» аэропорта.
«Сейчас же говорить об этом пока преждевременно, так как небо над югом России пока ещё действительно нельзя назвать безопасным», — объяснил СМИ замгубернатора Ростовской области Владимир Окунев.
Первые сообщения о якобы атаках ВСУ по Ростовской области появились практически сразу — 25 февраля. Тогда Telegram-каналы стали сообщать об обстрелах аэродрома Миллерово из «Точки-У». Некоторые горожане сообщали, что слышали сильные хлопки в ночном небе, и уже днем стало известно, что информация была частично правдива.
На аэродром действительно напали, но удар нанесли не «Точкой-У», а беспилотником.
Следующая подтвержденная атака произошла 1 марта, когда российский комплекс ПВО «Панцирь» сбил пущенный ВСУ снаряд над военным аэродромом в Таганроге. Никто из горожан тогда не пострадал, несмотря на упавшие в районе парка 300-летия Таганрога обломки ракеты.
После этого на два месяца подобные инциденты прекратились, и уже в мае боевой дежурный расчет ПВО России сбил еще один беспилотник на территории Верхнедонского района в Ростовской области.
Спустя месяц в Ростовской области прогремел еще один взрыв, предположительно, беспилотник модели Bayraktar TB-2 спикировал на новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и стал причиной крупного пожара, заставив ростовчан сомневаться в защищенности неба региона.
Уже 12 сентября в небе над Ростовской областью раздался мощный хлопок, который услышали жители десяти крупных городов, и хотя власти объяснили это полетом самолета очевидцы стали сообщать о пожарах неизвестного происхождения в Чалтыре и работе ПВО в Таганроге. Спустя несколько часов экс-министр обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что «С-300» сбил «Точку-У».
Последний раз власти подтвердили работу ПВО уже в 2023 году, когда губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что системы воздушной обороны сбили шарообразный НЛО в районе села Султан-Салы.
В феврале 2023 года подобные инциденты не повторялись.
В феврале 2023 года стало известно, что только за первые восемь месяцев спецоперации на Украине в Ростовскую область въехали около четырех миллионов беженцев из ЛДНР, из них 580 тысяч человек составили дети.
Сейчас большая часть переселенцев уже покинул регион, однако до перераспределения жители Донбасса получали всестороннюю помощь, начиная от получения одежды и заканчивая юридической и социальной помощью для обустройства в новых местах проживания. Общая сумма выплат беженцам превысила девять миллиардов рублей.
Кроме того, и сейчас в Ростовской области работают более 40 ПВР, где находятся более четырех тысяч человек.
Вместе с этим в настоящий момент в Ростовской области строится водовод, который позволит обеспечивать жителей Донбасса водой реки Дон.
Спустя 11 месяцев с начала спецоперации на Украине стали появляться дезертиры.
Первым из них стал беглый контрактник, предположительно, ЧВК «Вагнер» Павел Николин, который получил контузию и сбежал в Ростовскую область. По словам Николина, он был дезориентирован, когда добрался до Новошахтинска, и принял полицейских, пытавшихся задержать его, за силы противника.
Мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся, пока его искали — Новошахтинск оказался заблокирован для въезда и выезда, а население попросили не покидать свои дома на время задержания.
Уже в феврале аналогичный случай произошел в батальоне «Сомали», откуда бежали сразу четверо вооруженных автоматами военнослужащих. По сообщениям СМИ, мужчины сбежали в Ростовскую область еще 15 февраля, об их поисках или задержании пока ничего не известно.
Самым существенным вызовом минувшего года для значительной части населения стали санкции. Если для кого-то существенной проблемой стала невозможность обновить кухню в IKEA или купить бургер с Coca-Cola в McDonald’s, то надо отметить, что больше всего от санкций, введенных из-за СВО на Украине, пострадали медицина, сельское хозяйство и сфера пассажироперевозок. Но власти оперативно справлялись со всеми проблемами.
Так в начале прошлого года в Ростовской области объявили о резком увеличении цен на комплектующие, удобрения, а также некоторые категории медицинских препаратов, а также пропаже их из продажи.
Сейчас страны Запада готовятся принять пакет новых санкций, который должен оставить ростовчан без автомобильных шин, фейерверков, сантехники и других значимых категорий товаров.