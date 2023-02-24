rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Губернатор Голубев взял на контроль выполнение задач президента в Ростовской области

24 февраля 2023, 05:13
Фото: donland.ru
В Ростовской области губернатор Василий Голубев объявил, что взял на контроль выполнение поручений президента РФ Владимира Путина, прозвучавших во время обращения к Федеральному Собранию, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В среду, 22 февраля, губернатор Василий Голубев сообщил, что распорядился о подготовке плана выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным во время обращения к Федеральному собранию.

Таких задач, по его словам, было достаточно, и хотя работа по некоторым уже велась, есть дополнительные вопросы, о которых следует позаботиться.

Губернатор Голубев рассказал, что изменится на Дону из-за послания Путина
Узнать подробнее

Так в рамках работы донские власти собираются создать спецфонд, нацеленный на адресную помощь участникам СВО и их семьям, при этом помощь начнут оказывать еще до создания необходимой структуры.

Вместе с этим запланировано реализовать спецпрограмму для сотрудников предприятий ОПК, расширить внешнеэкономические связи, выстроить логистические коридоры, развивать порты Азовского моря, обновить социальную инфраструктуру объектов образования, культуры и спорта, а также обеспечить расселение аварийных зданий и многое другое.

Ранее президент России рассказал, как западные санкции навредили экономике страны.

Читайте также:
Губернатор Голубев заявил, что Ростовская область ежедневно помогает ДонбассуГолубев заявил о разработанном соглашении о сотрудничестве ДНР и Ростовской областиВасилий Голубев пообещал взять на контроль ситуацию с полигоном медотходов в Батайске
#Надежда Пустяк#Происшествие#Социальная помощь#Помощь участникам СВО#Обеспечение участников СВО#Помощь военнослужащим-участникам СВО#Расселение дома#Морской порт Азова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области дорожают блины, слышен грохот и потратят 87 млн для здания цирка
Вчера, 18:08
Более 3 тысяч дончан подписали петицию о спасении Таганрога от скандальных чиновников
Сегодня, 07:05
«Специалист по нитратам»: в Ростове в «Магните» заметили бегающего мышонка
Сегодня, 06:20
Более 3 тысяч дончан подписали петицию о спасении Таганрога от скандальных чиновников
Сегодня, 07:05
В Ростове-на-Дону отказались от перевозчика, который не выводил автобусы на линию
Вчера, 17:17
Роспотребнадзору сообщили о возможном загрязнении воздуха в Волгодонске
Вчера, 15:23