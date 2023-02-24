Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:15
В среду, 22 февраля, губернатор Василий Голубев сообщил, что распорядился о подготовке плана выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным во время обращения к Федеральному собранию.
Таких задач, по его словам, было достаточно, и хотя работа по некоторым уже велась, есть дополнительные вопросы, о которых следует позаботиться.
Так в рамках работы донские власти собираются создать спецфонд, нацеленный на адресную помощь участникам СВО и их семьям, при этом помощь начнут оказывать еще до создания необходимой структуры.
Вместе с этим запланировано реализовать спецпрограмму для сотрудников предприятий ОПК, расширить внешнеэкономические связи, выстроить логистические коридоры, развивать порты Азовского моря, обновить социальную инфраструктуру объектов образования, культуры и спорта, а также обеспечить расселение аварийных зданий и многое другое.
Ранее президент России рассказал, как западные санкции навредили экономике страны.